MongCoin (MONG) Tokenomics

MongCoin (MONG) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om MongCoin(MONG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:41:08 (UTC+8)
USD

MongCoin (MONG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MongCoin(MONG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M
Totalt utbud:
$ 690.00T
$ 690.00T$ 690.00T
Cirkulerande utbud
$ 581.20T
$ 581.20T$ 581.20T
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M
Högsta någonsin:
$ 0.000000379982
$ 0.000000379982$ 0.000000379982
Lägsta någonsin:
$ 0.000000000014558853
$ 0.000000000014558853$ 0.000000000014558853
Aktuellt pris:
$ 0.000000003443
$ 0.000000003443$ 0.000000003443

MongCoin (MONG) Information

The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

Officiell webbplats:
https://mong.life
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c

MongCoin (MONG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i MongCoin (MONG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MONG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MONG-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MONG:s tokenomics, utforska MONG-tokens pris i realtid!

Hur man köper MONG

Är du intresserad av att lägga till MongCoin(MONG) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa MONG, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

MongCoin (MONG) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för MONG hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för MONG

Vill du veta vart MONG kan vara på väg? På MONG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn