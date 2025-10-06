Livepriset för Marinade Finance idag är 0.0724 USD.MNDE börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för MNDE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Marinade Finance idag är 0.0724 USD.MNDE börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för MNDE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Marinade Finance (MNDE) idag är $ 0.0724, med en förändring på 2.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MNDE till USD är$ 0.0724 per MNDE.
Marinade Finance rankas för närvarande nr.3711 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 MNDE. Under de senaste 24 timmarna handlades MNDE mellan $ 0.07227 (lägsta) och $ 0.07853 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.6674570026607753, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.028223705314342616.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MNDE med -0.88% under den senaste timmen och -32.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.23K.
Marinade Finance (MNDE) Marknadsinformation
No.3711
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 59.23K
$ 59.23K$ 59.23K
$ 50.68M
$ 50.68M$ 50.68M
0.00
0.00 0.00
700,000,000
700,000,000 700,000,000
SOL
Det aktuella börsvärdet för Marinade Finance är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 59.23K. Det cirkulerande utbudet av MNDE är 0.00, med ett totalt utbud på 700000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 50.68M.
Marinade Finance Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.07227
$ 0.07227$ 0.07227
lägsta under 24-timmar
$ 0.07853
$ 0.07853$ 0.07853
högsta under 24-timmar
$ 0.07227
$ 0.07227$ 0.07227
$ 0.07853
$ 0.07853$ 0.07853
$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753
$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616
-0.88%
-2.42%
-32.40%
-32.40%
Marinade Finance (MNDE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Marinade Finance idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0017943
-2.42%
30 dagar
$ -0.0574
-44.23%
60 dagar
$ -0.0176
-19.56%
90 dagar
$ -0.0176
-19.56%
Marinade Finance Prisförändring idag
Idag registrerade MNDE en förändring med $ -0.0017943 (-2.42%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Marinade Finance 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0574 (-44.23%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Marinade Finance 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MNDE med $ -0.0176(-19.56%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Marinade Finance 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0176 (-19.56%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Marinade Finance (MNDE)?
AI-drivna insikter som analyserar Marinade Finance senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Marinade Finances priser?
MNDE price is influenced by several key factors:
1. Solana ecosystem performance - as MNDE operates on Solana blockchain 2. Total Value Locked (TVL) in Marinade's liquid staking protocol 3. Solana staking demand and rewards 4. DeFi market sentiment and liquid staking adoption 5. Token utility and governance participation 6. Competition from other liquid staking providers 7. Regulatory developments affecting staking services 8. Overall cryptocurrency market trends 9. Protocol updates and partnerships
Varför vill folk veta Marinade Finances pris idag?
People want to know Marinade Finance (MNDE) price today for several key reasons:
Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold MNDE tokens effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor MNDE value to assess their overall crypto portfolio performance.
Market analysis - Price data helps evaluate MNDE's trend, volatility, and potential future movements.
Staking rewards - Since Marinade Finance offers liquid staking services for Solana, users track MNDE prices to optimize their staking strategies.
DeFi opportunities - Current pricing helps identify arbitrage or yield farming opportunities within the Solana ecosystem.
Investment timing - Knowing today's price helps determine optimal entry or exit points for long-term positions.
Risk management - Real-time prices enable proper position sizing and stop-loss decisions.
The immediate price information is crucial for making informed financial decisions in the fast-moving cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Marinade Finance
Marinade Finance (MNDE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MNDE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Marinade Finance (MNDE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Marinade Finance potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Marinade Finance kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MNDE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Marinade Finance Price Prediction.
Om Marinade Finance
MNDE is a digital asset that operates on a blockchain network. Its primary purpose is to facilitate transactions within its ecosystem, providing a decentralized and secure method of transferring value. The asset uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, with the specifics of this mechanism being widely accepted within the crypto community. MNDE's supply and issuance model is designed to be transparent and predictable, with new coins being issued at a steady rate. The asset is typically used for payments and transfers, but it can also be used for other applications within its ecosystem, such as smart contracts and decentralized applications.
MNDE is a digital asset that operates on a blockchain network. Its primary purpose is to facilitate transactions within its ecosystem, providing a decentralized and secure method of transferring value. The asset uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, with the specifics of this mechanism being widely accepted within the crypto community. MNDE's supply and issuance model is designed to be transparent and predictable, with new coins being issued at a steady rate. The asset is typically used for payments and transfers, but it can also be used for other applications within its ecosystem, such as smart contracts and decentralized applications.
Hur man köper och investerar Marinade Finance
Är du redo att komma igång med Marinade Finance? Att köpa MNDE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Marinade Finance. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Marinade Finance (MNDE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Marinade Finance krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Marinade Finance
Genom att äga Marinade Finance kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Marinade Finance (MNDE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.
Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.
Marinade Finance Resurs
För en mer djupgående förståelse av Marinade Finance kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Marinade Finance
Hur mycket kommer 1 Marinade Finance att vara värd år 2030?
Om Marinade Finance skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Marinade Finance-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Marinade Finance idag?
Priset för Marinade Finance är idag $ 0.0724. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Marinade Finance fortfarande en bra investering?
Marinade Finance förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MNDE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Marinade Finance?
Marinade Finance till ett värde av $ 59.23K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Marinade Finance?
Livepriset för MNDE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Marinade Finance i den valuta du föredrar, besök MNDE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Marinade Finance?
Priset på MNDE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,430.27
+0.70%
ETH
3,412.37
+1.05%
SOL
158.35
+1.06%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
601.15
+17.26%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MNDE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MNDE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Marinade Finances kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Marinade Finance-priset att stiga i år?
Marinade Finance priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Marinade Finance (MNDE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:34:01 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.