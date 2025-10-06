Marinade Finance Pris idag

Livepriset för Marinade Finance (MNDE) idag är $ 0.0724, med en förändring på 2.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MNDE till USD är$ 0.0724 per MNDE.

Marinade Finance rankas för närvarande nr.3711 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 MNDE. Under de senaste 24 timmarna handlades MNDE mellan $ 0.07227 (lägsta) och $ 0.07853 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.6674570026607753, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.028223705314342616.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MNDE med -0.88% under den senaste timmen och -32.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.23K.

Marinade Finance (MNDE) Marknadsinformation

Rank No.3711 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 59.23K$ 59.23K $ 59.23K Marknadsvärde efter full utspädning $ 50.68M$ 50.68M $ 50.68M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Totalt utbud 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Offentlig blockkedja SOL

