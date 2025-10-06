BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Marinade Finance idag är 0.0724 USD.MNDE börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för MNDE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Marinade Finance idag är 0.0724 USD.MNDE börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för MNDE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MNDE

MNDE prisinformation

Vad är MNDE

MNDE whitepaper

MNDE officiell webbplats

MNDE tokenomics

MNDE Prisförutsägelse

MNDE historik

MNDE Köpguide

MNDE-till-fiat valutaomvandlare

MNDE spot

MNDE USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Marinade Finance Logotyp

Marinade Finance-kurs(MNDE)

1 MNDE-till-USD pris i realtid:

$0.07235
$0.07235$0.07235
-2.42%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:34:01 (UTC+8)

Marinade Finance Pris idag

Livepriset för Marinade Finance (MNDE) idag är $ 0.0724, med en förändring på 2.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MNDE till USD är$ 0.0724 per MNDE.

Marinade Finance rankas för närvarande nr.3711 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 MNDE. Under de senaste 24 timmarna handlades MNDE mellan $ 0.07227 (lägsta) och $ 0.07853 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.6674570026607753, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.028223705314342616.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MNDE med -0.88% under den senaste timmen och -32.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.23K.

Marinade Finance (MNDE) Marknadsinformation

No.3711

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.23K
$ 59.23K$ 59.23K

$ 50.68M
$ 50.68M$ 50.68M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

Det aktuella börsvärdet för Marinade Finance är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 59.23K. Det cirkulerande utbudet av MNDE är 0.00, med ett totalt utbud på 700000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 50.68M.

Marinade Finance Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.07227
$ 0.07227$ 0.07227
lägsta under 24-timmar
$ 0.07853
$ 0.07853$ 0.07853
högsta under 24-timmar

$ 0.07227
$ 0.07227$ 0.07227

$ 0.07853
$ 0.07853$ 0.07853

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

-0.88%

-2.42%

-32.40%

-32.40%

Marinade Finance (MNDE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Marinade Finance idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0017943-2.42%
30 dagar$ -0.0574-44.23%
60 dagar$ -0.0176-19.56%
90 dagar$ -0.0176-19.56%
Marinade Finance Prisförändring idag

Idag registrerade MNDE en förändring med $ -0.0017943 (-2.42%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Marinade Finance 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0574 (-44.23%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Marinade Finance 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MNDE med $ -0.0176(-19.56%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Marinade Finance 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0176 (-19.56%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Marinade Finance (MNDE)?

Kolla in sidan Marinade Finance Prishistorik nu.

AI-analys för Marinade Finance

AI-drivna insikter som analyserar Marinade Finance senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Marinade Finances priser?

MNDE price is influenced by several key factors:

1. Solana ecosystem performance - as MNDE operates on Solana blockchain
2. Total Value Locked (TVL) in Marinade's liquid staking protocol
3. Solana staking demand and rewards
4. DeFi market sentiment and liquid staking adoption
5. Token utility and governance participation
6. Competition from other liquid staking providers
7. Regulatory developments affecting staking services
8. Overall cryptocurrency market trends
9. Protocol updates and partnerships

Varför vill folk veta Marinade Finances pris idag?

People want to know Marinade Finance (MNDE) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold MNDE tokens effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor MNDE value to assess their overall crypto portfolio performance.

Market analysis - Price data helps evaluate MNDE's trend, volatility, and potential future movements.

Staking rewards - Since Marinade Finance offers liquid staking services for Solana, users track MNDE prices to optimize their staking strategies.

DeFi opportunities - Current pricing helps identify arbitrage or yield farming opportunities within the Solana ecosystem.

Investment timing - Knowing today's price helps determine optimal entry or exit points for long-term positions.

Risk management - Real-time prices enable proper position sizing and stop-loss decisions.

The immediate price information is crucial for making informed financial decisions in the fast-moving cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Marinade Finance

Marinade Finance (MNDE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MNDE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Marinade Finance (MNDE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Marinade Finance potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Marinade Finance kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MNDE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Marinade Finance Price Prediction.

Om Marinade Finance

MNDE is a digital asset that operates on a blockchain network. Its primary purpose is to facilitate transactions within its ecosystem, providing a decentralized and secure method of transferring value. The asset uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, with the specifics of this mechanism being widely accepted within the crypto community. MNDE's supply and issuance model is designed to be transparent and predictable, with new coins being issued at a steady rate. The asset is typically used for payments and transfers, but it can also be used for other applications within its ecosystem, such as smart contracts and decentralized applications.

Hur man köper och investerar Marinade Finance

Är du redo att komma igång med Marinade Finance? Att köpa MNDE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Marinade Finance. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Marinade Finance (MNDE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Marinade Finance krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Marinade Finance (MNDE) Guide

Vad kan du göra med Marinade Finance

Genom att äga Marinade Finance kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Marinade Finance (MNDE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance Resurs

För en mer djupgående förståelse av Marinade Finance kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Marinade Finance webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Marinade Finance

Hur mycket kommer 1 Marinade Finance att vara värd år 2030?
Om Marinade Finance skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Marinade Finance-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:34:01 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Marinade Finance

MNDE USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på MNDE med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av MNDE med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Marinade Finance (MNDE) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Marinade Finance-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
MNDE/USDT
$0.07235
$0.07235$0.07235
-2.44%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2978
$0.2978$0.2978

+48.90%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000023016
$0.000023016$0.000023016

+360.32%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020871
$0.0020871$0.0020871

+198.15%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1062
$0.1062$0.1062

+112.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003511
$0.00003511$0.00003511

+78.22%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001862
$0.000000001862$0.000000001862

+67.59%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för MNDE-till-USD

Belopp

MNDE
MNDE
USD
USD

1 MNDE = 0.0724 USD