MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps.
MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i MMOSH Pit Protocol (MMOSH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet MMOSH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många MMOSH-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för MMOSH hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för MMOSH
Vill du veta vart MMOSH kan vara på väg? På MMOSH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
