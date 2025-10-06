MOMOFUN Pris idag

Livepriset för MOMOFUN (MM) idag är $ 0.001935, med en förändring på 1.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MM till USD är$ 0.001935 per MM.

MOMOFUN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 15.09M, med ett cirkulerande utbud på 7.80B MM. Under de senaste 24 timmarna handlades MM mellan $ 0.001758 (lägsta) och $ 0.001952 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MM med +0.72% under den senaste timmen och -45.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.92K.

MOMOFUN (MM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 15.09M$ 15.09M $ 15.09M Volym (24H) $ 62.92K$ 62.92K $ 62.92K Marknadsvärde efter full utspädning $ 58.05M$ 58.05M $ 58.05M Cirkulationsutbud 7.80B 7.80B 7.80B Maxutbud 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Totalt utbud 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Cirkulationshastighet 26.00% Offentlig blockkedja BSC

