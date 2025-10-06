BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för MOMOFUN idag är 0.001935 USD.MM börsvärdet är 15,093,000 USD. Följ prisuppdateringar för MM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för MOMOFUN idag är 0.001935 USD.MM börsvärdet är 15,093,000 USD. Följ prisuppdateringar för MM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

MOMOFUN Logotyp

MOMOFUN-kurs(MM)

1 MM-till-USD pris i realtid:

$0.001935
+1.25%1D
USD
MOMOFUN (MM) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:33:47 (UTC+8)

MOMOFUN Pris idag

Livepriset för MOMOFUN (MM) idag är $ 0.001935, med en förändring på 1.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MM till USD är$ 0.001935 per MM.

MOMOFUN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 15.09M, med ett cirkulerande utbud på 7.80B MM. Under de senaste 24 timmarna handlades MM mellan $ 0.001758 (lägsta) och $ 0.001952 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MM med +0.72% under den senaste timmen och -45.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.92K.

MOMOFUN (MM) Marknadsinformation

$ 15.09M
$ 62.92K
$ 58.05M
7.80B
30,000,000,000
30,000,000,000
26.00%

BSC

Det aktuella börsvärdet för MOMOFUN är $ 15.09M, med en 24h-handelsvolym på $ 62.92K. Det cirkulerande utbudet av MM är 7.80B, med ett totalt utbud på 30000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 58.05M.

MOMOFUN Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.001758
lägsta under 24-timmar
$ 0.001952
högsta under 24-timmar

$ 0.001758
$ 0.001952
--
--
+0.72%

+1.25%

-45.56%

-45.56%

MOMOFUN (MM) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för MOMOFUN idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00002389+1.25%
30 dagar$ -0.002076-51.76%
60 dagar$ -0.002381-55.17%
90 dagar$ -0.00277-58.88%
MOMOFUN Prisförändring idag

Idag registrerade MM en förändring med $ +0.00002389 (+1.25%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

MOMOFUN 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.002076 (-51.76%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

MOMOFUN 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MM med $ -0.002381(-55.17%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

MOMOFUN 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00277 (-58.88%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MOMOFUN (MM)?

Kolla in sidan MOMOFUN Prishistorik nu.

AI-analys för MOMOFUN

AI-drivna insikter som analyserar MOMOFUN senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar MOMOFUNs priser?

MOMOFUN (MM) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MM pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder activity affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and community engagement drive value.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations can cause price volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading indicators influence investor decisions.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings often trigger price movements.

Competition: Performance of similar tokens and market positioning affects MM's relative value.

Varför vill folk veta MOMOFUNs pris idag?

People want to know MOMOFUN (MM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their market entries or exits effectively.

Prisförutsägelse för MOMOFUN

MOMOFUN (MM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MOMOFUN (MM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på MOMOFUN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som MOMOFUN kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MM prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MOMOFUN Price Prediction.

Om MOMOFUN

Million Token (MM) is a decentralized digital currency that operates on the Ethereum blockchain. It was created by a popular YouTuber with the aim of having a fixed supply of one million tokens, each initially valued at one USD. MM is an ERC-20 token, meaning it leverages the Ethereum network's existing infrastructure to ensure security, immutability, and decentralized finance (DeFi) compatibility. The primary use of MM is as a medium of exchange in the digital economy, with potential applications in online commerce, tipping content creators, and peer-to-peer transactions. It's important to note that, unlike stablecoins, the value of MM is not pegged to any external asset or currency and can fluctuate based on market conditions.

Hur man köper och investerar MOMOFUN

Vad är MOMOFUN (MM)

MOMO.FUN is the first AI-powered Meme+DeFi platform, offering asset issuance, incubation, and trading tools.

MOMOFUN Resurs

För en mer djupgående förståelse av MOMOFUN kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell MOMOFUN webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om MOMOFUN

Hur mycket kommer 1 MOMOFUN att vara värd år 2030?
Om MOMOFUN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MOMOFUN-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:33:47 (UTC+8)

MOMOFUN (MM) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

