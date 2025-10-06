Livepriset för MiL.k idag är 0.08989 USD.MLK börsvärdet är 45,710,427.64251 USD. Följ prisuppdateringar för MLK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för MiL.k idag är 0.08989 USD.MLK börsvärdet är 45,710,427.64251 USD. Följ prisuppdateringar för MLK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för MiL.k (MLK) idag är $ 0.08989, med en förändring på 0.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MLK till USD är$ 0.08989 per MLK.
MiL.k rankas för närvarande nr.506 enligt marknadsvärde på $ 45.71M, med ett cirkulerande utbud på 508.52M MLK. Under de senaste 24 timmarna handlades MLK mellan $ 0.0885 (lägsta) och $ 0.09354 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.33902357, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08231538020361434.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MLK med +1.54% under den senaste timmen och -1.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.26K.
MiL.k (MLK) Marknadsinformation
No.506
$ 45.71M
$ 54.26K
$ 88.65M
508.52M
986,245,419
986,245,419
51.56%
ARB
Det aktuella börsvärdet för MiL.k är $ 45.71M, med en 24h-handelsvolym på $ 54.26K. Det cirkulerande utbudet av MLK är 508.52M, med ett totalt utbud på 986245419. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 88.65M.
MiL.k Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0885
lägsta under 24-timmar
$ 0.09354
högsta under 24-timmar
$ 0.0885
$ 0.09354
$ 4.33902357
$ 0.08231538020361434
+1.54%
-0.11%
-1.71%
-1.71%
MiL.k (MLK) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för MiL.k idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0000989
-0.11%
30 dagar
$ -0.03611
-28.66%
60 dagar
$ -0.05351
-37.32%
90 dagar
$ +0.03989
+79.78%
MiL.k Prisförändring idag
Idag registrerade MLK en förändring med $ -0.0000989 (-0.11%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
MiL.k 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.03611 (-28.66%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
MiL.k 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MLK med $ -0.05351(-37.32%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
MiL.k 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.03989 (+79.78%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MiL.k (MLK)?
AI-drivna insikter som analyserar MiL.k senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar MiL.ks priser?
Several key factors influence MiL.k (MLK) token prices:
1. Adoption and partnerships - Growth in retail partnerships and merchant integrations directly impacts demand and utility.
7. Technology updates - Platform improvements and new features can boost token value.
8. Competition - Performance relative to other loyalty and rewards tokens affects positioning.
These factors interact to determine MLK's market price through supply and demand dynamics.
Varför vill folk veta MiL.ks pris idag?
People want to know MiL.k (MLK) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify buying or selling opportunities, track their holdings' value, and make informed financial decisions based on current market conditions.
Prisförutsägelse för MiL.k
MiL.k (MLK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MLK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MiL.k (MLK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på MiL.k potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som MiL.k kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MLK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MiL.k Price Prediction.
Om MiL.k
MilkCoin (MLK) is a cryptocurrency designed to support the dairy industry. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to facilitate and streamline transactions within the dairy sector. The primary purpose of MLK is to provide a secure, transparent, and efficient method of financing for dairy farms, enabling them to modernize their operations and increase productivity. It also aims to foster a more sustainable and profitable dairy industry by reducing transaction costs and eliminating intermediaries. The token's issuance is based on the Ethereum network's consensus model, with a capped supply to maintain value.
Hur mycket kostar MiL.k idag?
Priset för MiL.k är idag $ 0.08989. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är MiL.k fortfarande en bra investering?
MiL.k förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MLK, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för MiL.k?
MiL.k till ett värde av $ 54.26K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på MiL.k?
Livepriset för MLK uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för MiL.k i den valuta du föredrar, besök MLK Pris för mer information.
Vad påverkar priset för MiL.k?
Priset på MLK påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MLK på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MLK/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om MiL.ks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer MiL.k-priset att stiga i år?
MiL.k priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för MiL.k (MLK) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:33:31 (UTC+8)
MiL.k (MLK) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
