Livepriset för MiL.k idag är 0.08989 USD.MLK börsvärdet är 45,710,427.64251 USD. Följ prisuppdateringar för MLK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

MiL.k Logotyp

MiL.k-kurs(MLK)

1 MLK-till-USD pris i realtid:

$0.08983
-0.11%1D
USD
MiL.k (MLK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:33:31 (UTC+8)

MiL.k Pris idag

Livepriset för MiL.k (MLK) idag är $ 0.08989, med en förändring på 0.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MLK till USD är$ 0.08989 per MLK.

MiL.k rankas för närvarande nr.506 enligt marknadsvärde på $ 45.71M, med ett cirkulerande utbud på 508.52M MLK. Under de senaste 24 timmarna handlades MLK mellan $ 0.0885 (lägsta) och $ 0.09354 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.33902357, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08231538020361434.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MLK med +1.54% under den senaste timmen och -1.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.26K.

MiL.k (MLK) Marknadsinformation

No.506

$ 45.71M
$ 54.26K
$ 88.65M
508.52M
986,245,419
986,245,419
51.56%

ARB

Det aktuella börsvärdet för MiL.k är $ 45.71M, med en 24h-handelsvolym på $ 54.26K. Det cirkulerande utbudet av MLK är 508.52M, med ett totalt utbud på 986245419. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 88.65M.

MiL.k Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0885
lägsta under 24-timmar
$ 0.09354
högsta under 24-timmar

$ 0.0885
$ 0.09354
$ 4.33902357
$ 0.08231538020361434
+1.54%

-0.11%

-1.71%

-1.71%

MiL.k (MLK) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för MiL.k idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000989-0.11%
30 dagar$ -0.03611-28.66%
60 dagar$ -0.05351-37.32%
90 dagar$ +0.03989+79.78%
MiL.k Prisförändring idag

Idag registrerade MLK en förändring med $ -0.0000989 (-0.11%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

MiL.k 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.03611 (-28.66%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

MiL.k 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MLK med $ -0.05351(-37.32%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

MiL.k 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.03989 (+79.78%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MiL.k (MLK)?

Kolla in sidan MiL.k Prishistorik nu.

AI-analys för MiL.k

AI-drivna insikter som analyserar MiL.k senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar MiL.ks priser?

Several key factors influence MiL.k (MLK) token prices:

1. Adoption and partnerships - Growth in retail partnerships and merchant integrations directly impacts demand and utility.

2. Market sentiment - Overall cryptocurrency market trends and investor confidence affect MLK pricing.

3. Token utility - Usage within the MiL.k ecosystem for rewards, staking, and transactions drives demand.

4. Supply dynamics - Token burning mechanisms, staking rewards, and circulating supply changes influence price.

5. Trading volume - Liquidity on exchanges affects price stability and volatility.

6. Regulatory developments - Crypto regulations in key markets impact investor confidence.

7. Technology updates - Platform improvements and new features can boost token value.

8. Competition - Performance relative to other loyalty and rewards tokens affects positioning.

These factors interact to determine MLK's market price through supply and demand dynamics.

Varför vill folk veta MiL.ks pris idag?

People want to know MiL.k (MLK) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify buying or selling opportunities, track their holdings' value, and make informed financial decisions based on current market conditions.

Prisförutsägelse för MiL.k

MiL.k (MLK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MLK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MiL.k (MLK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på MiL.k potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som MiL.k kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MLK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MiL.k Price Prediction.

Om MiL.k

MilkCoin (MLK) is a cryptocurrency designed to support the dairy industry. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to facilitate and streamline transactions within the dairy sector. The primary purpose of MLK is to provide a secure, transparent, and efficient method of financing for dairy farms, enabling them to modernize their operations and increase productivity. It also aims to foster a more sustainable and profitable dairy industry by reducing transaction costs and eliminating intermediaries. The token's issuance is based on the Ethereum network's consensus model, with a capped supply to maintain value.

Hur man köper och investerar MiL.k

Är du redo att komma igång med MiL.k? Att köpa MLK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper MiL.k. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din MiL.k (MLK) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 508.52M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och MiL.k krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper MiL.k (MLK) Guide

Vad kan du göra med MiL.k

Genom att äga MiL.k kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa MiL.k (MLK) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

MiL.k Resurs

För en mer djupgående förståelse av MiL.k kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell MiL.k webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om MiL.k

Hur mycket kommer 1 MiL.k att vara värd år 2030?
Om MiL.k skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MiL.k-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:33:31 (UTC+8)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

Friskrivning

