MiL.k Pris idag

Livepriset för MiL.k (MLK) idag är $ 0.08989, med en förändring på 0.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MLK till USD är$ 0.08989 per MLK.

MiL.k rankas för närvarande nr.506 enligt marknadsvärde på $ 45.71M, med ett cirkulerande utbud på 508.52M MLK. Under de senaste 24 timmarna handlades MLK mellan $ 0.0885 (lägsta) och $ 0.09354 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.33902357, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08231538020361434.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MLK med +1.54% under den senaste timmen och -1.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.26K.

MiL.k (MLK) Marknadsinformation

Rank No.506 Marknadsvärde $ 45.71M$ 45.71M $ 45.71M Volym (24H) $ 54.26K$ 54.26K $ 54.26K Marknadsvärde efter full utspädning $ 88.65M$ 88.65M $ 88.65M Cirkulationsutbud 508.52M 508.52M 508.52M Maxutbud 986,245,419 986,245,419 986,245,419 Totalt utbud 986,245,419 986,245,419 986,245,419 Cirkulationshastighet 51.56% Offentlig blockkedja ARB

Det aktuella börsvärdet för MiL.k är $ 45.71M, med en 24h-handelsvolym på $ 54.26K. Det cirkulerande utbudet av MLK är 508.52M, med ett totalt utbud på 986245419. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 88.65M.