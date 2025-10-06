MISSION Pris idag

Livepriset för MISSION (MISSION) idag är $ 0.00000406, med en förändring på 5.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MISSION till USD är$ 0.00000406 per MISSION.

MISSION rankas för närvarande nr.3950 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 MISSION. Under de senaste 24 timmarna handlades MISSION mellan $ 0.000004059 (lägsta) och $ 0.00000458 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000031145798993297, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000002538518482296.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MISSION med -3.22% under den senaste timmen och -12.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 88.31K.

MISSION (MISSION) Marknadsinformation

Rank No.3950 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 88.31K$ 88.31K $ 88.31K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Totalt utbud 0 0 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja TONCOIN

