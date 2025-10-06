BörsDEX+
Livepriset för MISSION idag är 0.00000406 USD.MISSION börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för MISSION till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.000004061
$0.000004061
-5.88%1D
USD
MISSION (MISSION) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:33:04 (UTC+8)

MISSION Pris idag

Livepriset för MISSION (MISSION) idag är $ 0.00000406, med en förändring på 5.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MISSION till USD är$ 0.00000406 per MISSION.

MISSION rankas för närvarande nr.3950 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 MISSION. Under de senaste 24 timmarna handlades MISSION mellan $ 0.000004059 (lägsta) och $ 0.00000458 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000031145798993297, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000002538518482296.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MISSION med -3.22% under den senaste timmen och -12.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 88.31K.

MISSION (MISSION) Marknadsinformation

No.3950

$ 0.00
$ 0.00

$ 88.31K
$ 88.31K

$ 2.03M
$ 2.03M

0.00
0.00

500,000,000,000
500,000,000,000

0
0

0.00%

TONCOIN

Det aktuella börsvärdet för MISSION är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 88.31K. Det cirkulerande utbudet av MISSION är 0.00, med ett totalt utbud på 0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.03M.

MISSION Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000004059
$ 0.000004059
lägsta under 24-timmar
$ 0.00000458
$ 0.00000458
högsta under 24-timmar

$ 0.000004059
$ 0.000004059

$ 0.00000458
$ 0.00000458

$ 0.000031145798993297
$ 0.000031145798993297

$ 0.000002538518482296
$ 0.000002538518482296

-3.22%

-5.88%

-12.13%

-12.13%

MISSION (MISSION) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för MISSION idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000002537-5.88%
30 dagar$ -0.00000608-59.97%
60 dagar$ -0.00000737-64.48%
90 dagar$ -0.00003594-89.85%
MISSION Prisförändring idag

Idag registrerade MISSION en förändring med $ -0.0000002537 (-5.88%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

MISSION 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00000608 (-59.97%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

MISSION 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MISSION med $ -0.00000737(-64.48%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

MISSION 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00003594 (-89.85%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MISSION (MISSION)?

Kolla in sidan MISSION Prishistorik nu.

AI-analys för MISSION

AI-drivna insikter som analyserar MISSION senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar MISSIONs priser?

MISSION token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MISSION's value.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Supply Dynamics: Token burning mechanisms, staking rewards, and circulation supply affect scarcity.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.

Development Progress: Technical updates, roadmap milestones, and team announcements influence investor perception.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market access.

Varför vill folk veta MISSIONs pris idag?

People want to know MISSION token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.

Prisförutsägelse för MISSION

MISSION (MISSION) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MISSION $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MISSION (MISSION) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på MISSION potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som MISSION kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MISSION prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MISSION Price Prediction.

Om MISSION

MISSION is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with its internal currency, MISSION. The primary purpose of MISSION is to provide a secure, efficient, and decentralized way of exchanging value over the internet. It utilizes a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and secure the network. This mechanism is energy-efficient and allows for faster transaction processing compared to traditional Proof-of-Work systems. The MISSION ecosystem is typically used for financial transactions, similar to other digital currencies, but with a focus on security, speed, and decentralization.

Hur man köper och investerar MISSION

Är du redo att komma igång med MISSION? Att köpa MISSION går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper MISSION. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din MISSION (MISSION) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och MISSION krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper MISSION (MISSION) Guide

Vad kan du göra med MISSION

Genom att äga MISSION kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa MISSION (MISSION) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är MISSION (MISSION)

MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world’s largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.

MISSION Resurs

För en mer djupgående förståelse av MISSION kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell MISSION webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om MISSION

Hur mycket kommer 1 MISSION att vara värd år 2030?
Om MISSION skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MISSION-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:33:04 (UTC+8)

MISSION (MISSION) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.000004061
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2984

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

