Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Just Memecoin(MEMECOIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

En ren meme token på Bonk plattformen, fokuserad på meme kultur med ultraenkel logik och inga komplexa koncept—dess kärna är memecoin i sig.

En ren meme token på Bonk plattformen, fokuserad på meme kultur med ultraenkel logik och inga komplexa koncept—dess kärna är memecoin i sig.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många MEMECOIN-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet MEMECOIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Just Memecoin (MEMECOIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper MEMECOIN Är du intresserad av att lägga till Just Memecoin(MEMECOIN) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa MEMECOIN, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper MEMECOIN på MEXC nu!

Just Memecoin (MEMECOIN) Prishistorik Att analysera prishistoriken för MEMECOIN hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för MEMECOIN nu!