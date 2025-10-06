Livepriset för Just Memecoin idag är 0.0004354 USD.MEMECOIN börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MEMECOIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Just Memecoin idag är 0.0004354 USD.MEMECOIN börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MEMECOIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Just Memecoin (MEMECOIN) idag är $ 0.0004354, med en förändring på 2.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEMECOIN till USD är$ 0.0004354 per MEMECOIN.
Just Memecoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MEMECOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades MEMECOIN mellan $ 0.000425 (lägsta) och $ 0.0005038 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MEMECOIN med +2.20% under den senaste timmen och +24.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.65K.
Just Memecoin (MEMECOIN) Marknadsinformation
$ 56.65K
$ 56.65K$ 56.65K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
SOL
Det aktuella börsvärdet för Just Memecoin är --, med en 24h-handelsvolym på $ 56.65K. Det cirkulerande utbudet av MEMECOIN är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
Just Memecoin Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
+2.20%
+2.44%
+24.57%
+24.57%
Just Memecoin (MEMECOIN) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Just Memecoin idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000010387
+2.44%
30 dagar
$ -0.0006283
-59.07%
60 dagar
$ -0.0014056
-76.35%
90 dagar
$ -0.0083056
-95.02%
Just Memecoin Prisförändring idag
Idag registrerade MEMECOIN en förändring med $ +0.000010387 (+2.44%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Just Memecoin 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0006283 (-59.07%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Just Memecoin 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MEMECOIN med $ -0.0014056(-76.35%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Just Memecoin 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0083056 (-95.02%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Just Memecoin (MEMECOIN)?
AI-drivna insikter som analyserar Just Memecoin senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Just Memecoins priser?
Several key factors influence Just Memecoin (MEMECOIN) prices:
Social Media Hype: Viral trends, memes, and influencer endorsements drive speculative buying.
Community Sentiment: Active social communities and holder enthusiasm affect demand.
Market Speculation: Retail investor FOMO and day trading create volatility.
Whale Activity: Large holders buying or selling significantly impact price movements.
Exchange Listings: New exchange availability increases accessibility and trading volume.
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends influence memecoin performance.
Utility Development: Any actual use cases or partnerships can affect valuation.
Varför vill folk veta Just Memecoins pris idag?
People want to know MEMECOIN price today because: 1) Active traders need real-time data for buying/selling decisions 2) Investors track portfolio value and performance 3) High volatility creates profit opportunities requiring constant monitoring 4) FOMO drives interest in trending memecoins 5) Price alerts help time market entries/exits 6) Social media hype increases curiosity about current valuation.
Prisförutsägelse för Just Memecoin
Just Memecoin (MEMECOIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MEMECOIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Just Memecoin (MEMECOIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Just Memecoin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Just Memecoin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MEMECOIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Just Memecoin Price Prediction.
Om Just Memecoin
MEMECOIN is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is primarily used as a medium of exchange within the online communities for the creation and sharing of memes, a form of internet culture. MEMECOIN utilizes a proof-of-work consensus mechanism, similar to Bitcoin, to validate transactions and add them to the blockchain. The coin's issuance model is based on mining, where new coins are generated as rewards for validating transactions. MEMECOIN's role in the crypto ecosystem is to provide a platform where internet culture can be monetized and traded, creating a unique intersection between online entertainment and digital assets.
Hur man köper och investerar Just Memecoin
Är du redo att komma igång med Just Memecoin? Att köpa MEMECOIN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Just Memecoin. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Just Memecoin (MEMECOIN) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Just Memecoin krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Just Memecoin
Genom att äga Just Memecoin kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Just Memecoin (MEMECOIN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Just Memecoin att vara värd år 2030?
Om Just Memecoin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Just Memecoin-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Just Memecoin idag?
Priset för Just Memecoin är idag $ 0.0004354. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Just Memecoin fortfarande en bra investering?
Just Memecoin förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MEMECOIN, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Just Memecoin?
Just Memecoin till ett värde av $ 56.65K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Just Memecoin?
Livepriset för MEMECOIN uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Just Memecoin i den valuta du föredrar, besök MEMECOIN Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Just Memecoin?
Priset på MEMECOIN påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,490.08
+0.76%
ETH
3,413.57
+1.09%
SOL
158.36
+1.07%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
602.15
+17.46%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MEMECOIN på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MEMECOIN/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Just Memecoins kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Just Memecoin-priset att stiga i år?
Just Memecoin priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Just Memecoin (MEMECOIN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:32:16 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.