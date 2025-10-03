Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Melania Meme(MELANIA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Dyk djupare in i hur MELANIA-tokens utfärds, tilldelas och låses upp. Detta avsnitt belyser viktiga aspekter av tokens ekonomiska struktur: nytta, incitament och intjäning.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många MELANIA-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet MELANIA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Melania Meme (MELANIA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper MELANIA Är du intresserad av att lägga till Melania Meme(MELANIA) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa MELANIA, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper MELANIA på MEXC nu!

Melania Meme (MELANIA) Prishistorik Att analysera prishistoriken för MELANIA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för MELANIA nu!