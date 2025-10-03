Melania Meme (MELANIA) Tokenomics

Melania Meme (MELANIA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Melania Meme(MELANIA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:38:43 (UTC+8)
Melania Meme (MELANIA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Melania Meme(MELANIA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 163.92M
Totalt utbud:
$ 1000.00M
Cirkulerande utbud
$ 887.50M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 184.70M
Högsta någonsin:
$ 45
Lägsta någonsin:
$ 0.1598125388417978
Aktuellt pris:
$ 0.1847
Melania Meme (MELANIA) Information

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Officiell webbplats:
https://melaniameme.com/
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P

Djupgående token-struktur för Melania Meme(MELANIA)

Dyk djupare in i hur MELANIA-tokens utfärds, tilldelas och låses upp. Detta avsnitt belyser viktiga aspekter av tokens ekonomiska struktur: nytta, incitament och intjäning.

Overview

Melania Meme ($MELANIA) is a Solana-based memecoin with a total supply of 1,000,000,000 tokens. The tokenomics are designed to balance immediate liquidity, community engagement, and long-term team incentives, with a clear vesting and unlocking schedule.

Issuance Mechanism

  • Total Supply: 1,000,000,000 $MELANIA tokens.
  • Issuance: All tokens were minted at genesis; there is no ongoing inflation or mining.

Allocation Mechanism

Allocation Category% of Total SupplyUnlock Schedule / Notes
Team Vesting35%1-month lock, then linear monthly vesting over 12 months
Community20%Unlock schedule not disclosed
Treasury20%Unlock schedule not disclosed
Public Distribution15%100% unlocked at TGE (Token Generation Event)
Liquidity10%100% unlocked at TGE

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use: $MELANIA is a meme token intended for trading, holding, and community engagement. It is explicitly not designed as an investment contract, security, or to provide any form of yield, dividends, or protocol utility.
  • Incentives: There are no staking, yield, or reward mechanisms for holders. The token’s value is driven by market demand, community activity, and speculative trading.
  • Acquisition: Tokens can be acquired via public distribution (TGE), on exchanges (CEX/DEX), or through community initiatives.

Locking Mechanism

  • Team Vesting:
    • 1-month initial lockup from TGE.
    • After 1 month, 10% of the team allocation (3.5% of total supply) unlocks.
    • The remaining 90% of the team allocation vests linearly over the next 12 months (approx. 2.625% of total supply per month).
  • Community & Treasury: Both have 20% allocations, but the specific locking/unlocking schedules have not been publicly disclosed.
  • Public Distribution & Liquidity: Both are fully unlocked at TGE, with no lockup.

Unlocking Time

Allocation CategoryStart DateEnd DateUnlock TypeDetails
Team Vesting2025-01-192026-01-18Cliff + Linear1-month cliff, then monthly linear vesting for 12 months
Community2025-01-192026-02-18Not disclosedNo public details on vesting/unlocking
Treasury2025-01-192026-02-18Not disclosedNo public details on vesting/unlocking
Public Distribution2025-01-192025-01-19Cliff (Instant)100% unlocked at TGE
Liquidity2025-01-192025-01-19Cliff (Instant)100% unlocked at TGE

Summary Table

Category% SupplyUnlock MechanismUnlock StartUnlock EndNotes
Team Vesting35%1m lock, 12m linear vesting2025-01-192026-01-1810% unlock at 1m, rest monthly
Community20%Not disclosed2025-01-192026-02-18
Treasury20%Not disclosed2025-01-192026-02-18
Public Distribution15%100% at TGE2025-01-192025-01-19
Liquidity10%100% at TGE2025-01-192025-01-19

Additional Notes

  • No Utility or Yield: $MELANIA is a pure meme token with no protocol utility, governance, or yield features.
  • No Locking for Holders: There is no mechanism for users to lock tokens for rewards or governance.
  • Transparency: The team vesting schedule is transparent, but community and treasury unlock details are not fully disclosed as of now.

References

  • Official website: melaniameme.com
  • Exchange listings and further details are available on major aggregators and CEX/DEX platforms.

This structure ensures a fair launch with immediate liquidity and public access, while incentivizing long-term commitment from the team. However, the lack of detailed disclosure for community and treasury unlocks is a potential risk for transparency.

Melania Meme (MELANIA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Melania Meme (MELANIA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MELANIA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MELANIA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MELANIA:s tokenomics, utforska MELANIA-tokens pris i realtid!

