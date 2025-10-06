BörsDEX+
Livepriset för Manyu idag är 0.000000018042 USD.MANYU börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MANYU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MANYU

MANYU prisinformation

Vad är MANYU

MANYU tokenomics

MANYU Prisförutsägelse

MANYU historik

MANYU Köpguide

MANYU-till-fiat valutaomvandlare

MANYU spot

MANYU USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Manyu Logotyp

Manyu-kurs(MANYU)

1 MANYU-till-USD pris i realtid:

$0.000000018042
$0.000000018042
-1.76%1D
USD
Manyu (MANYU) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:31:16 (UTC+8)

Manyu Pris idag

Livepriset för Manyu (MANYU) idag är $ 0.000000018042, med en förändring på 1.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MANYU till USD är$ 0.000000018042 per MANYU.

Manyu rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MANYU. Under de senaste 24 timmarna handlades MANYU mellan $ 0.00000001734 (lägsta) och $ 0.000000020237 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MANYU med +1.01% under den senaste timmen och -26.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 240.12K.

Manyu (MANYU) Marknadsinformation

$ 240.12K
$ 0.00
ETH

Det aktuella börsvärdet för Manyu är --, med en 24h-handelsvolym på $ 240.12K. Det cirkulerande utbudet av MANYU är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Manyu Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00000001734
lägsta under 24-timmar
$ 0.000000020237
högsta under 24-timmar

$ 0.00000001734
$ 0.000000020237
+1.01%

-1.76%

-26.43%

-26.43%

Manyu (MANYU) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Manyu idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00000000032323-1.76%
30 dagar$ -0.000000017064-48.61%
60 dagar$ +0.000000003186+21.44%
90 dagar$ -0.000000005146-22.20%
Manyu Prisförändring idag

Idag registrerade MANYU en förändring med $ -0.00000000032323 (-1.76%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Manyu 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000000017064 (-48.61%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Manyu 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MANYU med $ +0.000000003186(+21.44%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Manyu 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000000005146 (-22.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Manyu (MANYU)?

Kolla in sidan Manyu Prishistorik nu.

AI-analys för Manyu

AI-drivna insikter som analyserar Manyu senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Manyus priser?

Several key factors influence MANYU cryptocurrency prices:

Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation affect price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, social media buzz, and community engagement drive buying/selling pressure.

Technology Updates: Protocol upgrades, partnerships, and development milestones impact valuation.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks affecting crypto markets influence prices.

Market Trends: Overall cryptocurrency market conditions and Bitcoin's performance often correlate with altcoin prices.

Exchange Listings: New exchange additions typically increase accessibility and trading volume.

Varför vill folk veta Manyus pris idag?

People want to know Manyu (MANYU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Prisförutsägelse för Manyu

Manyu (MANYU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MANYU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Manyu (MANYU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Manyu potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Manyu kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MANYU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Manyu Price Prediction.

Om Manyu

MANYU is a digital asset that operates within the decentralized finance (DeFi) sector of the cryptocurrency market. The primary role of MANYU is to facilitate peer-to-peer transactions, with an emphasis on providing a decentralized platform for financial services. Its design is based on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to automate and secure transactions. The asset's issuance model is decentralized, with a predetermined supply cap to maintain scarcity and value. Typical uses for MANYU include lending, borrowing, and yield farming, providing users with a range of financial services traditionally offered by centralized financial institutions. The asset's ecosystem is designed to promote financial inclusivity and democratize access to financial services.

Hur man köper och investerar Manyu

Är du redo att komma igång med Manyu? Att köpa MANYU går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Manyu. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Manyu (MANYU) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Manyu krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Manyu (MANYU) Guide

Vad kan du göra med Manyu

Genom att äga Manyu kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Manyu (MANYU) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Manyu (MANYU)

Manyu är en välkänd Shiba Inu-influencer med nästan 20 miljoner följare på sociala medieplattformar.

Manyu Resurs

För en mer djupgående förståelse av Manyu kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Manyu

Hur mycket kommer 1 Manyu att vara värd år 2030?
Om Manyu skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Manyu-priser och förväntad avkastning.
Manyu (MANYU) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Manyu

MANYU USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på MANYU med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av MANYU med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Manyu (MANYU) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Manyu-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
MANYU/USDT
$0.000000018042
$0.000000018042
-1.75%
0.00% (USDT)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

