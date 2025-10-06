Manyu Pris idag

Livepriset för Manyu (MANYU) idag är $ 0.000000018042, med en förändring på 1.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MANYU till USD är$ 0.000000018042 per MANYU.

Manyu rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MANYU. Under de senaste 24 timmarna handlades MANYU mellan $ 0.00000001734 (lägsta) och $ 0.000000020237 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MANYU med +1.01% under den senaste timmen och -26.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 240.12K.

Manyu (MANYU) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 240.12K$ 240.12K $ 240.12K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja ETH

