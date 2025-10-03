Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Matrix AI Network(MAN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många MAN-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet MAN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Matrix AI Network (MAN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper MAN Är du intresserad av att lägga till Matrix AI Network(MAN) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa MAN, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper MAN på MEXC nu!

Matrix AI Network (MAN) Prishistorik Att analysera prishistoriken för MAN hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för MAN nu!