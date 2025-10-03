Lynex (LYNX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Lynex(LYNX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:16:12 (UTC+8)
Lynex (LYNX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Lynex(LYNX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 244.12K
Totalt utbud:
$ 303.52M
Cirkulerande utbud
$ 29.17M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.54M
Högsta någonsin:
$ 0.501
Lägsta någonsin:
$ 0.007392276589870508
Aktuellt pris:
$ 0.00837
Lynex (LYNX) Information

Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue.

Officiell webbplats:
https://www.lynex.fi/
Whitepaper:
https://lynex.gitbook.io/lynex-docs/protocol-overview/about-lynex
Blockkedjeutforskare:
https://lineascan.build/token/0x1a51b19CE03dbE0Cb44C1528E34a7EDD7771E9Af

Lynex (LYNX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Lynex (LYNX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet LYNX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många LYNX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår LYNX:s tokenomics, utforska LYNX-tokens pris i realtid!

Lynex (LYNX) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för LYNX hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för LYNX

Vill du veta vart LYNX kan vara på väg? På LYNX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

