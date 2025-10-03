Levva Protocol Token (LVVA) Tokenomics
Levva Protocol Token (LVVA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Levva Protocol Token(LVVA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Levva Protocol Token (LVVA) Information
Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.
Levva Protocol Token (LVVA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Levva Protocol Token (LVVA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet LVVA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många LVVA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår LVVA:s tokenomics, utforska LVVA-tokens pris i realtid!
Hur man köper LVVA
Är du intresserad av att lägga till Levva Protocol Token(LVVA) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa LVVA, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.
Levva Protocol Token (LVVA) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för LVVA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för LVVA
Vill du veta vart LVVA kan vara på väg? På LVVA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn
Köp Levva Protocol Token (LVVA)
Belopp
1 LVVA = 0.00461 USD