Lunch Protocol Pris idag

Livepriset för Lunch Protocol (LUNCH) idag är $ 0.001163, med en förändring på 4.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LUNCH till USD är$ 0.001163 per LUNCH.

Lunch Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LUNCH. Under de senaste 24 timmarna handlades LUNCH mellan $ 0.001067 (lägsta) och $ 0.001166 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LUNCH med +0.95% under den senaste timmen och +137.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.66K.

Lunch Protocol (LUNCH) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja SUI

