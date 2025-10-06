Livepriset för Lunch Protocol idag är 0.001163 USD.LUNCH börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LUNCH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Lunch Protocol idag är 0.001163 USD.LUNCH börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LUNCH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Lunch Protocol (LUNCH) idag är $ 0.001163, med en förändring på 4.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LUNCH till USD är$ 0.001163 per LUNCH.
Lunch Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LUNCH. Under de senaste 24 timmarna handlades LUNCH mellan $ 0.001067 (lägsta) och $ 0.001166 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LUNCH med +0.95% under den senaste timmen och +137.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.66K.
Lunch Protocol (LUNCH) Marknadsinformation
--
----
$ 12.66K
$ 12.66K$ 12.66K
$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SUI
Det aktuella börsvärdet för Lunch Protocol är --, med en 24h-handelsvolym på $ 12.66K. Det cirkulerande utbudet av LUNCH är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.16M.
Lunch Protocol Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.001067
$ 0.001067$ 0.001067
lägsta under 24-timmar
$ 0.001166
$ 0.001166$ 0.001166
högsta under 24-timmar
$ 0.001067
$ 0.001067$ 0.001067
$ 0.001166
$ 0.001166$ 0.001166
--
----
--
----
+0.95%
+4.77%
+137.83%
+137.83%
Lunch Protocol (LUNCH) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Lunch Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00005295
+4.77%
30 dagar
$ +0.000506
+77.01%
60 dagar
$ -0.000443
-27.59%
90 dagar
$ -0.000246
-17.46%
Lunch Protocol Prisförändring idag
Idag registrerade LUNCH en förändring med $ +0.00005295 (+4.77%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Lunch Protocol 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.000506 (+77.01%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Lunch Protocol 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LUNCH med $ -0.000443(-27.59%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Lunch Protocol 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000246 (-17.46%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Lunch Protocol (LUNCH)?
AI-drivna insikter som analyserar Lunch Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Lunch Protocols priser?
Several key factors influence LUNCH Protocol token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price dynamics.
Utility and Use Cases: Real-world applications and ecosystem growth drive token demand.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.
Varför vill folk veta Lunch Protocols pris idag?
People want to know Lunch Protocol (LUNCH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.
Prisförutsägelse för Lunch Protocol
Lunch Protocol (LUNCH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LUNCH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lunch Protocol (LUNCH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Lunch Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Lunch Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LUNCH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Lunch Protocol Price Prediction.
Om Lunch Protocol
LUNCH Money (LUNCH) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain, aiming to revolutionize the rewards and loyalty program industry. It is designed to incentivize customer feedback for restaurants and food service businesses, allowing users to earn LUNCH tokens in exchange for providing reviews and feedback. The token operates on a proof-of-stake consensus model, and its issuance is determined by the amount of feedback provided by users. With its unique approach, LUNCH Money seeks to create a mutually beneficial ecosystem where businesses can improve their services based on customer feedback, and customers are rewarded for their input.
LUNCH Money (LUNCH) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain, aiming to revolutionize the rewards and loyalty program industry. It is designed to incentivize customer feedback for restaurants and food service businesses, allowing users to earn LUNCH tokens in exchange for providing reviews and feedback. The token operates on a proof-of-stake consensus model, and its issuance is determined by the amount of feedback provided by users. With its unique approach, LUNCH Money seeks to create a mutually beneficial ecosystem where businesses can improve their services based on customer feedback, and customers are rewarded for their input.
Hur man köper och investerar Lunch Protocol
Är du redo att komma igång med Lunch Protocol? Att köpa LUNCH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Lunch Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Lunch Protocol (LUNCH) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Lunch Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Lunch Protocol
Genom att äga Lunch Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Lunch Protocol (LUNCH) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Lunch Protocol att vara värd år 2030?
Om Lunch Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lunch Protocol-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Lunch Protocol idag?
Priset för Lunch Protocol är idag $ 0.001163. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Lunch Protocol fortfarande en bra investering?
Lunch Protocol förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i LUNCH, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Lunch Protocol?
Lunch Protocol till ett värde av $ 12.66K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Lunch Protocol?
Livepriset för LUNCH uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Lunch Protocol i den valuta du föredrar, besök LUNCH Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Lunch Protocol?
Priset på LUNCH påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,304.46
+0.58%
ETH
3,404.16
+0.81%
SOL
157.83
+0.73%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
607.31
+18.46%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för LUNCH på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret LUNCH/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Lunch Protocols kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Lunch Protocol-priset att stiga i år?
Lunch Protocol priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Lunch Protocol (LUNCH) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:27 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.