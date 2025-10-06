BörsDEX+
Livepriset för Lunch Protocol idag är 0.001163 USD.LUNCH börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LUNCH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Lunch Protocol Logotyp

Lunch Protocol-kurs(LUNCH)

1 LUNCH-till-USD pris i realtid:

$0.001163
$0.001163
+4.77%1D
USD
Lunch Protocol (LUNCH) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:27 (UTC+8)

Lunch Protocol Pris idag

Livepriset för Lunch Protocol (LUNCH) idag är $ 0.001163, med en förändring på 4.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LUNCH till USD är$ 0.001163 per LUNCH.

Lunch Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LUNCH. Under de senaste 24 timmarna handlades LUNCH mellan $ 0.001067 (lägsta) och $ 0.001166 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LUNCH med +0.95% under den senaste timmen och +137.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.66K.

Lunch Protocol (LUNCH) Marknadsinformation

$ 12.66K
$ 12.66K

$ 1.16M
$ 1.16M

1,000,000,000
1,000,000,000

SUI

Det aktuella börsvärdet för Lunch Protocol är --, med en 24h-handelsvolym på $ 12.66K. Det cirkulerande utbudet av LUNCH är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.16M.

Lunch Protocol Prishistorik USD

$ 0.001067
$ 0.001166
$ 0.001067

$ 0.001166

Lunch Protocol (LUNCH) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Lunch Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00005295+4.77%
30 dagar$ +0.000506+77.01%
60 dagar$ -0.000443-27.59%
90 dagar$ -0.000246-17.46%
Lunch Protocol Prisförändring idag

Idag registrerade LUNCH en förändring med $ +0.00005295 (+4.77%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Lunch Protocol 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.000506 (+77.01%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Lunch Protocol 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LUNCH med $ -0.000443(-27.59%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Lunch Protocol 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000246 (-17.46%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Lunch Protocol (LUNCH)?

Kolla in sidan Lunch Protocol Prishistorik nu.

AI-analys för Lunch Protocol

AI-drivna insikter som analyserar Lunch Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Lunch Protocols priser?

Several key factors influence LUNCH Protocol token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price dynamics.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect LUNCH valuation.

Protocol Development: Technical updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Utility and Use Cases: Real-world applications and ecosystem growth drive token demand.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.

Varför vill folk veta Lunch Protocols pris idag?

People want to know Lunch Protocol (LUNCH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.

Prisförutsägelse för Lunch Protocol

Lunch Protocol (LUNCH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LUNCH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lunch Protocol (LUNCH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Lunch Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Lunch Protocol

LUNCH Money (LUNCH) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain, aiming to revolutionize the rewards and loyalty program industry. It is designed to incentivize customer feedback for restaurants and food service businesses, allowing users to earn LUNCH tokens in exchange for providing reviews and feedback. The token operates on a proof-of-stake consensus model, and its issuance is determined by the amount of feedback provided by users. With its unique approach, LUNCH Money seeks to create a mutually beneficial ecosystem where businesses can improve their services based on customer feedback, and customers are rewarded for their input.

Hur man köper och investerar Lunch Protocol

Är du redo att komma igång med Lunch Protocol? Att köpa LUNCH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Lunch Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Lunch Protocol (LUNCH) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Lunch Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Lunch Protocol (LUNCH) Guide

Vad kan du göra med Lunch Protocol

Genom att äga Lunch Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Lunch Protocol (LUNCH) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Lunch Protocol (LUNCH)

Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.

Lunch Protocol Resurs

För en mer djupgående förståelse av Lunch Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Lunch Protocol webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Lunch Protocol

Hur mycket kommer 1 Lunch Protocol att vara värd år 2030?
Om Lunch Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lunch Protocol-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:27 (UTC+8)

