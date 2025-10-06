BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Lunarbits idag är 0.121384 USD.LUNARBITS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LUNARBITS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Lunarbits idag är 0.121384 USD.LUNARBITS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LUNARBITS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om LUNARBITS

LUNARBITS prisinformation

Vad är LUNARBITS

LUNARBITS whitepaper

LUNARBITS officiell webbplats

LUNARBITS tokenomics

LUNARBITS Prisförutsägelse

LUNARBITS historik

LUNARBITS Köpguide

LUNARBITS-till-fiat valutaomvandlare

LUNARBITS spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Lunarbits Logotyp

Lunarbits-kurs(LUNARBITS)

1 LUNARBITS-till-USD pris i realtid:

$0.121384
$0.121384$0.121384
-0.26%1D
USD
Lunarbits (LUNARBITS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:20 (UTC+8)

Lunarbits Pris idag

Livepriset för Lunarbits (LUNARBITS) idag är $ 0.121384, med en förändring på 0.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LUNARBITS till USD är$ 0.121384 per LUNARBITS.

Lunarbits rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LUNARBITS. Under de senaste 24 timmarna handlades LUNARBITS mellan $ 0.084758 (lägsta) och $ 0.126797 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LUNARBITS med 0.00% under den senaste timmen och +1,238.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 27.92K.

Lunarbits (LUNARBITS) Marknadsinformation

--
----

$ 27.92K
$ 27.92K$ 27.92K

$ 26.97M
$ 26.97M$ 26.97M

--
----

222,222,222
222,222,222 222,222,222

BTCRUNES

Det aktuella börsvärdet för Lunarbits är --, med en 24h-handelsvolym på $ 27.92K. Det cirkulerande utbudet av LUNARBITS är --, med ett totalt utbud på 222222222. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 26.97M.

Lunarbits Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.084758
$ 0.084758$ 0.084758
lägsta under 24-timmar
$ 0.126797
$ 0.126797$ 0.126797
högsta under 24-timmar

$ 0.084758
$ 0.084758$ 0.084758

$ 0.126797
$ 0.126797$ 0.126797

--
----

--
----

0.00%

-0.26%

+1,238.59%

+1,238.59%

Lunarbits (LUNARBITS) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Lunarbits idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00031642-0.26%
30 dagar$ +0.105284+653.93%
60 dagar$ +0.054984+82.80%
90 dagar$ -0.149916-55.26%
Lunarbits Prisförändring idag

Idag registrerade LUNARBITS en förändring med $ -0.00031642 (-0.26%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Lunarbits 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.105284 (+653.93%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Lunarbits 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LUNARBITS med $ +0.054984(+82.80%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Lunarbits 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.149916 (-55.26%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Lunarbits (LUNARBITS)?

Kolla in sidan Lunarbits Prishistorik nu.

AI-analys för Lunarbits

AI-drivna insikter som analyserar Lunarbits senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Lunarbitss priser?

Lunarbits (LUNARBITS) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact price movements.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect pricing dynamics.

Technology Updates: Development progress, partnerships, and platform improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor sentiment and market stability.

Social Media: Community engagement, influencer opinions, and online discussions create price volatility.

Bitcoin Correlation: Most altcoins, including LUNARBITS, often follow Bitcoin's price trends and market cycles.

Varför vill folk veta Lunarbitss pris idag?

People want to know Lunarbits (LUNARBITS) price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively
2. Portfolio tracking - Monitor investment performance and calculate gains/losses
3. Market timing - Identify optimal entry or exit points based on price movements
4. Risk management - Assess exposure and make informed decisions about position sizing

Prisförutsägelse för Lunarbits

Lunarbits (LUNARBITS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LUNARBITS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lunarbits (LUNARBITS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Lunarbits potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Lunarbits kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LUNARBITS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Lunarbits Price Prediction.

Om Lunarbits

LUNARBITS is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to facilitate transactions and store value, similar to how traditional currencies function, but with the added benefits of blockchain technology such as decentralization, transparency, and security. LUNARBITS operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's issuance model is pre-determined and transparent, with a fixed supply that is gradually released into circulation. Typical uses for LUNARBITS include peer-to-peer transactions, online purchases, and as a potential store of value. Its role in the wider crypto ecosystem is to provide a digital alternative to traditional currencies, leveraging the benefits of blockchain technology.

Hur man köper och investerar Lunarbits

Är du redo att komma igång med Lunarbits? Att köpa LUNARBITS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Lunarbits. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Lunarbits (LUNARBITS) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Lunarbits krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Lunarbits (LUNARBITS) Guide

Vad kan du göra med Lunarbits

Genom att äga Lunarbits kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Lunarbits (LUNARBITS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.

Lunarbits Resurs

För en mer djupgående förståelse av Lunarbits kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Lunarbits webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Lunarbits

Hur mycket kommer 1 Lunarbits att vara värd år 2030?
Om Lunarbits skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lunarbits-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:20 (UTC+8)

Lunarbits (LUNARBITS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Lunarbits

LUNARBITS USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på LUNARBITS med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av LUNARBITS med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Lunarbits (LUNARBITS) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Lunarbits-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
LUNARBITS/USDT
$0.121384
$0.121384$0.121384
-0.26%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2991
$0.2991$0.2991

+49.55%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2500
$0.2500$0.2500

+400.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021500
$0.0021500$0.0021500

+207.14%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014369
$0.000014369$0.000014369

+187.38%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002049
$0.000000002049$0.000000002049

+84.42%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003101
$0.00003101$0.00003101

+57.41%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för LUNARBITS-till-USD

Belopp

LUNARBITS
LUNARBITS
USD
USD

1 LUNARBITS = 0.121384 USD