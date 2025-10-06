Lunarbits Pris idag

Livepriset för Lunarbits (LUNARBITS) idag är $ 0.121384, med en förändring på 0.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LUNARBITS till USD är$ 0.121384 per LUNARBITS.

Lunarbits rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LUNARBITS. Under de senaste 24 timmarna handlades LUNARBITS mellan $ 0.084758 (lägsta) och $ 0.126797 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LUNARBITS med 0.00% under den senaste timmen och +1,238.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 27.92K.

Lunarbits (LUNARBITS) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 27.92K$ 27.92K $ 27.92K Marknadsvärde efter full utspädning $ 26.97M$ 26.97M $ 26.97M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 222,222,222 222,222,222 222,222,222 Offentlig blockkedja BTCRUNES

