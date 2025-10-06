Livepriset för Lunarbits idag är 0.121384 USD.LUNARBITS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LUNARBITS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Lunarbits idag är 0.121384 USD.LUNARBITS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LUNARBITS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Lunarbits (LUNARBITS) idag är $ 0.121384, med en förändring på 0.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LUNARBITS till USD är$ 0.121384 per LUNARBITS.
Lunarbits rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LUNARBITS. Under de senaste 24 timmarna handlades LUNARBITS mellan $ 0.084758 (lägsta) och $ 0.126797 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LUNARBITS med 0.00% under den senaste timmen och +1,238.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 27.92K.
Lunarbits (LUNARBITS) Marknadsinformation
$ 27.92K
$ 27.92K
$ 26.97M
$ 26.97M
222,222,222
222,222,222
Det aktuella börsvärdet för Lunarbits är --, med en 24h-handelsvolym på $ 27.92K. Det cirkulerande utbudet av LUNARBITS är --, med ett totalt utbud på 222222222. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 26.97M.
Lunarbits Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
0.00%
-0.26%
+1,238.59%
+1,238.59%
Lunarbits (LUNARBITS) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Lunarbits idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00031642
-0.26%
30 dagar
$ +0.105284
+653.93%
60 dagar
$ +0.054984
+82.80%
90 dagar
$ -0.149916
-55.26%
Lunarbits Prisförändring idag
Idag registrerade LUNARBITS en förändring med $ -0.00031642 (-0.26%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Lunarbits 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.105284 (+653.93%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Lunarbits 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LUNARBITS med $ +0.054984(+82.80%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Lunarbits 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.149916 (-55.26%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Lunarbits (LUNARBITS)?
AI-drivna insikter som analyserar Lunarbits senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Lunarbitss priser?
Lunarbits (LUNARBITS) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect pricing dynamics.
Technology Updates: Development progress, partnerships, and platform improvements can drive price changes.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor sentiment and market stability.
Social Media: Community engagement, influencer opinions, and online discussions create price volatility.
Bitcoin Correlation: Most altcoins, including LUNARBITS, often follow Bitcoin's price trends and market cycles.
Varför vill folk veta Lunarbitss pris idag?
People want to know Lunarbits (LUNARBITS) price today for several key reasons:
1. Trading decisions - Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively 2. Portfolio tracking - Monitor investment performance and calculate gains/losses 3. Market timing - Identify optimal entry or exit points based on price movements 4. Risk management - Assess exposure and make informed decisions about position sizing
Prisförutsägelse för Lunarbits
Lunarbits (LUNARBITS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LUNARBITS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lunarbits (LUNARBITS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Lunarbits potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Lunarbits kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LUNARBITS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Lunarbits Price Prediction.
Om Lunarbits
LUNARBITS is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to facilitate transactions and store value, similar to how traditional currencies function, but with the added benefits of blockchain technology such as decentralization, transparency, and security. LUNARBITS operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's issuance model is pre-determined and transparent, with a fixed supply that is gradually released into circulation. Typical uses for LUNARBITS include peer-to-peer transactions, online purchases, and as a potential store of value. Its role in the wider crypto ecosystem is to provide a digital alternative to traditional currencies, leveraging the benefits of blockchain technology.
Hur man köper och investerar Lunarbits
Är du redo att komma igång med Lunarbits? Att köpa LUNARBITS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Lunarbits. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Lunarbits (LUNARBITS) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Lunarbits krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Lunarbits
Genom att äga Lunarbits kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Lunarbits (LUNARBITS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.
Lunarbits Resurs
För en mer djupgående förståelse av Lunarbits kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Lunarbits att vara värd år 2030?
Om Lunarbits skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lunarbits-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Lunarbits idag?
Priset för Lunarbits är idag $ 0.121384. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Lunarbits fortfarande en bra investering?
Lunarbits förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i LUNARBITS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Lunarbits?
Lunarbits till ett värde av $ 27.92K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Lunarbits?
Livepriset för LUNARBITS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Lunarbits i den valuta du föredrar, besök LUNARBITS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Lunarbits?
Priset på LUNARBITS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för LUNARBITS på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret LUNARBITS/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Lunarbitss kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Lunarbits-priset att stiga i år?
Lunarbits priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Lunarbits (LUNARBITS) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:20 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.