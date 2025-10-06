Luckify Pris idag

Livepriset för Luckify (LUCK) idag är $ 0.1564, med en förändring på 0.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LUCK till USD är$ 0.1564 per LUCK.

Luckify rankas för närvarande nr.4366 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 LUCK. Under de senaste 24 timmarna handlades LUCK mellan $ 0.1258 (lägsta) och $ 0.1589 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.42965712613217444, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.15046732205515473.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LUCK med -0.07% under den senaste timmen och -16.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 79.21K.

Luckify (LUCK) Marknadsinformation

Rank No.4366 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 79.21K$ 79.21K $ 79.21K Marknadsvärde efter full utspädning $ 156.40M$ 156.40M $ 156.40M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 999,999,317.224016 999,999,317.224016 999,999,317.224016 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Luckify är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 79.21K. Det cirkulerande utbudet av LUCK är 0.00, med ett totalt utbud på 999999317.224016. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 156.40M.