Livepriset för Luckify idag är 0.1564 USD.LUCK börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för LUCK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Luckify Logotyp

Luckify-kurs(LUCK)

1 LUCK-till-USD pris i realtid:

$0.1564
$0.1564$0.1564
+0.57%1D
USD
Luckify (LUCK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:12 (UTC+8)

Luckify Pris idag

Livepriset för Luckify (LUCK) idag är $ 0.1564, med en förändring på 0.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LUCK till USD är$ 0.1564 per LUCK.

Luckify rankas för närvarande nr.4366 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 LUCK. Under de senaste 24 timmarna handlades LUCK mellan $ 0.1258 (lägsta) och $ 0.1589 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.42965712613217444, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.15046732205515473.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LUCK med -0.07% under den senaste timmen och -16.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 79.21K.

Luckify (LUCK) Marknadsinformation

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 79.21K
$ 79.21K$ 79.21K

$ 156.40M
$ 156.40M$ 156.40M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,317.224016
999,999,317.224016 999,999,317.224016

0.00%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Luckify är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 79.21K. Det cirkulerande utbudet av LUCK är 0.00, med ett totalt utbud på 999999317.224016. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 156.40M.

Luckify Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1258
$ 0.1258$ 0.1258
lägsta under 24-timmar
$ 0.1589
$ 0.1589$ 0.1589
högsta under 24-timmar

$ 0.1258
$ 0.1258$ 0.1258

$ 0.1589
$ 0.1589$ 0.1589

$ 0.42965712613217444
$ 0.42965712613217444$ 0.42965712613217444

$ 0.15046732205515473
$ 0.15046732205515473$ 0.15046732205515473

-0.07%

+0.57%

-16.59%

-16.59%

Luckify (LUCK) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Luckify idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000886+0.57%
30 dagar$ -0.0779-33.25%
60 dagar$ -0.2224-58.72%
90 dagar$ +0.0064+4.26%
Luckify Prisförändring idag

Idag registrerade LUCK en förändring med $ +0.000886 (+0.57%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Luckify 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0779 (-33.25%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Luckify 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LUCK med $ -0.2224(-58.72%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Luckify 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0064 (+4.26%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Luckify (LUCK)?

Kolla in sidan Luckify Prishistorik nu.

AI-analys för Luckify

AI-drivna insikter som analyserar Luckify senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Luckifys priser?

Several key factors influence Luckify (LUCK) token prices:

Market sentiment and overall crypto market trends significantly impact LUCK value. Bitcoin and major altcoin movements often correlate with smaller tokens.

Supply and demand dynamics play a crucial role. Token utility within the Luckify ecosystem affects demand.

Varför vill folk veta Luckifys pris idag?

People want to know Luckify (LUCK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on investment value. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Prisförutsägelse för Luckify

Luckify (LUCK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LUCK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Luckify (LUCK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Luckify potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Luckify

LUCK is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, with its primary role being to facilitate transactions within the online gaming and gambling industry. It utilizes blockchain technology to ensure secure, transparent, and fair transactions, providing a solution to common issues such as trust and transparency in the gaming sector. LUCK is typically used for in-game purchases, betting, and rewards within its ecosystem. The crypto asset operates on a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to Proof of Work (PoW) systems. The supply model of LUCK is capped, meaning there is a finite number of LUCK tokens that can ever be in circulation, which helps to maintain its value.

Hur man köper och investerar Luckify

Hur man köper Luckify (LUCK) Guide

Vad är Luckify (LUCK)

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Luckify Resurs

För en mer djupgående förståelse av Luckify kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Luckify webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Luckify

Hur mycket kommer 1 Luckify att vara värd år 2030?
Om Luckify skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Luckify-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:12 (UTC+8)

Luckify (LUCK) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.1564
Friskrivning

