Legends of Elysium (LOE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Legends of Elysium(LOE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:34:30 (UTC+8)
USD

Legends of Elysium (LOE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Legends of Elysium(LOE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 34.37K
$ 34.37K$ 34.37K
Totalt utbud:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Cirkulerande utbud
$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 499.40K
$ 499.40K$ 499.40K
Högsta någonsin:
$ 0.417
$ 0.417$ 0.417
Lägsta någonsin:
$ 0.001600006533980579
$ 0.001600006533980579$ 0.001600006533980579
Aktuellt pris:
$ 0.002497
$ 0.002497$ 0.002497

Legends of Elysium (LOE) Information

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Officiell webbplats:
https://legendsofelysium.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67
Blockkedjeutforskare:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871

Legends of Elysium (LOE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Legends of Elysium (LOE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet LOE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många LOE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår LOE:s tokenomics, utforska LOE-tokens pris i realtid!

Hur man köper LOE

Är du intresserad av att lägga till Legends of Elysium(LOE) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa LOE, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Legends of Elysium (LOE) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för LOE hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för LOE

Vill du veta vart LOE kan vara på väg? På LOE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

