Upptäck viktiga insikter om Laika AI(LKI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:33:39 (UTC+8)
Laika AI (LKI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Laika AI(LKI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 831.50K
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 428.23M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.94M
Högsta någonsin:
$ 0.0448
Lägsta någonsin:
$ 0.001454726676923725
Aktuellt pris:
$ 0.0019417
Laika AI (LKI) Information

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Officiell webbplats:
https://app.laikalabs.ai/
Whitepaper:
https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268

Laika AI (LKI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Laika AI (LKI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet LKI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många LKI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår LKI:s tokenomics, utforska LKI-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

