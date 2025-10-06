Livepriset för Line Protocol idag är 0.0000133 USD.LINE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LINE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Line Protocol idag är 0.0000133 USD.LINE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LINE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Line Protocol (LINE) idag är $ 0.0000133, med en förändring på 33.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LINE till USD är$ 0.0000133 per LINE.
Line Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LINE. Under de senaste 24 timmarna handlades LINE mellan $ 0.0000133 (lägsta) och $ 0.000031 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LINE med -16.88% under den senaste timmen och +3.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.26K.
Line Protocol (LINE) Marknadsinformation
$ 1.26K
$ 6.65K
500,000,000
BASE
Det aktuella börsvärdet för Line Protocol är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.26K. Det cirkulerande utbudet av LINE är --, med ett totalt utbud på 500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.65K.
Line Protocol Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
-16.88%
-33.16%
+3.10%
+3.10%
Line Protocol (LINE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Line Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000006598
-33.16%
30 dagar
$ -0.0000178
-57.24%
60 dagar
$ -0.0001067
-88.92%
90 dagar
$ -0.0349867
-99.97%
Line Protocol Prisförändring idag
Idag registrerade LINE en förändring med $ -0.000006598 (-33.16%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Line Protocol 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000178 (-57.24%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Line Protocol 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LINE med $ -0.0001067(-88.92%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Line Protocol 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0349867 (-99.97%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Line Protocol (LINE)?
AI-drivna insikter som analyserar Line Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Line Protocols priser?
Several key factors influence LINE Protocol token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact LINE prices.
Adoption Rate: User growth and platform utilization drive demand for LINE tokens.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost value.
Technology Updates: Protocol improvements, new features, and development milestones affect price.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings influence price stability.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.
Competition: Performance relative to similar blockchain protocols impacts market position.
Varför vill folk veta Line Protocols pris idag?
People want to know LINE Protocol price today for several key reasons:
Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold their LINE tokens effectively.
Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and calculate gains or losses in real-time.
Market analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns for future predictions.
FOMO prevention: Current prices help avoid fear of missing out on potential opportunities or preventing losses.
DeFi activities: Users need accurate pricing for lending, borrowing, or providing liquidity in decentralized finance protocols.
Tax reporting: Updated prices assist in calculating capital gains for regulatory compliance.
The cryptocurrency market operates 24/7 with high volatility, making real-time price information crucial for informed decision-making in this fast-paced environment.
Prisförutsägelse för Line Protocol
Line Protocol (LINE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LINE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Line Protocol (LINE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Line Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Line Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LINE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Line Protocol Price Prediction.
Om Line Protocol
LINE (LINK) is a digital asset that operates within the LINE blockchain network. It is designed to serve as the native utility token of the LINE ecosystem, facilitating transactions, incentivizing user participation, and supporting the development of decentralized applications (dApps). The LINE blockchain employs a delegated proof-of-stake (DPoS) consensus mechanism and is known for its focus on scalability and user-friendliness. The LINE token plays a crucial role in maintaining and securing the network, as well as enabling various functionalities within the ecosystem. This includes payments for services, rewarding users for contributions, and facilitating the execution of smart contracts. It's worth noting that the LINE token's issuance is capped, ensuring a finite supply.
Hur man köper och investerar Line Protocol
Är du redo att komma igång med Line Protocol? Att köpa LINE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Line Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Line Protocol
Genom att äga Line Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar.
Att köpa Line Protocol (LINE) på MEXC innebär mer värde för pengarna.
Hur mycket kommer 1 Line Protocol att vara värd år 2030?
Om Line Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Line Protocol-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Line Protocol idag?
Priset för Line Protocol är idag $ 0.0000133. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Line Protocol fortfarande en bra investering?
Line Protocol förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i LINE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Line Protocol?
Line Protocol till ett värde av $ 1.26K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Line Protocol?
Livepriset för LINE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet.
Vad påverkar priset för Line Protocol?
Priset på LINE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för LINE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret LINE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Line Protocols kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Line Protocol-priset att stiga i år?
Line Protocol priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Line Protocol (LINE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:45:57 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.