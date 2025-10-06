Line Protocol Pris idag

Livepriset för Line Protocol (LINE) idag är $ 0.0000133, med en förändring på 33.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LINE till USD är$ 0.0000133 per LINE.

Line Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LINE. Under de senaste 24 timmarna handlades LINE mellan $ 0.0000133 (lägsta) och $ 0.000031 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LINE med -16.88% under den senaste timmen och +3.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.26K.

Line Protocol (LINE) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 1.26K$ 1.26K $ 1.26K Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.65K$ 6.65K $ 6.65K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Offentlig blockkedja BASE

