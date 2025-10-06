BörsDEX+
Livepriset för Line Protocol idag är 0.0000133 USD.LINE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LINE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Line Protocol idag är 0.0000133 USD.LINE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LINE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Line Protocol Logotyp

Line Protocol-kurs(LINE)

1 LINE-till-USD pris i realtid:

$0.0000133
-33.16%1D
USD
Line Protocol (LINE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:45:57 (UTC+8)

Line Protocol Pris idag

Livepriset för Line Protocol (LINE) idag är $ 0.0000133, med en förändring på 33.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LINE till USD är$ 0.0000133 per LINE.

Line Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LINE. Under de senaste 24 timmarna handlades LINE mellan $ 0.0000133 (lägsta) och $ 0.000031 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LINE med -16.88% under den senaste timmen och +3.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.26K.

Line Protocol (LINE) Marknadsinformation

$ 1.26K
$ 6.65K
500,000,000
BASE

Det aktuella börsvärdet för Line Protocol är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.26K. Det cirkulerande utbudet av LINE är --, med ett totalt utbud på 500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.65K.

Line Protocol Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000133
lägsta under 24-timmar
$ 0.000031
högsta under 24-timmar

$ 0.0000133
$ 0.000031
--
--
-16.88%

-33.16%

+3.10%

+3.10%

Line Protocol (LINE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Line Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000006598-33.16%
30 dagar$ -0.0000178-57.24%
60 dagar$ -0.0001067-88.92%
90 dagar$ -0.0349867-99.97%
Line Protocol Prisförändring idag

Idag registrerade LINE en förändring med $ -0.000006598 (-33.16%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Line Protocol 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000178 (-57.24%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Line Protocol 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LINE med $ -0.0001067(-88.92%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Line Protocol 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0349867 (-99.97%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Line Protocol (LINE)?

Kolla in sidan Line Protocol Prishistorik nu.

AI-analys för Line Protocol

AI-drivna insikter som analyserar Line Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Line Protocols priser?

Several key factors influence LINE Protocol token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact LINE prices.

Adoption Rate: User growth and platform utilization drive demand for LINE tokens.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost value.

Technology Updates: Protocol improvements, new features, and development milestones affect price.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings influence price stability.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.

Competition: Performance relative to similar blockchain protocols impacts market position.

Varför vill folk veta Line Protocols pris idag?

People want to know LINE Protocol price today for several key reasons:

Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold their LINE tokens effectively.

Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and calculate gains or losses in real-time.

Market analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns for future predictions.

FOMO prevention: Current prices help avoid fear of missing out on potential opportunities or preventing losses.

DeFi activities: Users need accurate pricing for lending, borrowing, or providing liquidity in decentralized finance protocols.

Tax reporting: Updated prices assist in calculating capital gains for regulatory compliance.

The cryptocurrency market operates 24/7 with high volatility, making real-time price information crucial for informed decision-making in this fast-paced environment.

Prisförutsägelse för Line Protocol

Line Protocol (LINE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LINE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Line Protocol (LINE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Line Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Line Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LINE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Line Protocol Price Prediction.

Om Line Protocol

LINE (LINK) is a digital asset that operates within the LINE blockchain network. It is designed to serve as the native utility token of the LINE ecosystem, facilitating transactions, incentivizing user participation, and supporting the development of decentralized applications (dApps). The LINE blockchain employs a delegated proof-of-stake (DPoS) consensus mechanism and is known for its focus on scalability and user-friendliness. The LINE token plays a crucial role in maintaining and securing the network, as well as enabling various functionalities within the ecosystem. This includes payments for services, rewarding users for contributions, and facilitating the execution of smart contracts. It's worth noting that the LINE token's issuance is capped, ensuring a finite supply.

Hur man köper och investerar Line Protocol

Är du redo att komma igång med Line Protocol? Att köpa LINE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Line Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Line Protocol (LINE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Line Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Line Protocol (LINE) Guide

Vad kan du göra med Line Protocol

Genom att äga Line Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Line Protocol (LINE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Line Protocol (LINE)

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Line Protocol Resurs

För en mer djupgående förståelse av Line Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Line Protocol webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Line Protocol

Hur mycket kommer 1 Line Protocol att vara värd år 2030?
Om Line Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Line Protocol-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:45:57 (UTC+8)

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2460
$0.2460$0.2460

+392.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021800
$0.0021800$0.0021800

+211.42%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014369
$0.000014369$0.000014369

+187.38%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002057
$0.000000002057$0.000000002057

+85.14%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003123
$0.00003123$0.00003123

+58.52%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för LINE-till-USD

Belopp

LINE
LINE
USD
USD

1 LINE = 0.0000133 USD