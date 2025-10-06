Light Pris idag

Livepriset för Light (LIGHT1) idag är $ 0.008082, med en förändring på 0.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIGHT1 till USD är$ 0.008082 per LIGHT1.

Light rankas för närvarande nr.1444 enligt marknadsvärde på $ 4.22M, med ett cirkulerande utbud på 521.66M LIGHT1. Under de senaste 24 timmarna handlades LIGHT1 mellan $ 0.006829 (lägsta) och $ 0.008638 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.2978436058017955, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.006108197426995268.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LIGHT1 med -1.40% under den senaste timmen och -26.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.33K.

Light (LIGHT1) Marknadsinformation

Rank No.1444 Marknadsvärde $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Volym (24H) $ 56.33K$ 56.33K $ 56.33K Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.08M$ 8.08M $ 8.08M Cirkulationsutbud 521.66M 521.66M 521.66M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 941,848,782.9140376 941,848,782.9140376 941,848,782.9140376 Cirkulationshastighet 52.16% Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Light är $ 4.22M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.33K. Det cirkulerande utbudet av LIGHT1 är 521.66M, med ett totalt utbud på 941848782.9140376. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.08M.