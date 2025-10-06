Livepriset för Light idag är 0.008082 USD.LIGHT1 börsvärdet är 4,216,022.7333648246432 USD. Följ prisuppdateringar för LIGHT1 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Light idag är 0.008082 USD.LIGHT1 börsvärdet är 4,216,022.7333648246432 USD. Följ prisuppdateringar för LIGHT1 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Light (LIGHT1) idag är $ 0.008082, med en förändring på 0.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIGHT1 till USD är$ 0.008082 per LIGHT1.
Light rankas för närvarande nr.1444 enligt marknadsvärde på $ 4.22M, med ett cirkulerande utbud på 521.66M LIGHT1. Under de senaste 24 timmarna handlades LIGHT1 mellan $ 0.006829 (lägsta) och $ 0.008638 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.2978436058017955, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.006108197426995268.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LIGHT1 med -1.40% under den senaste timmen och -26.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.33K.
Light (LIGHT1) Marknadsinformation
No.1444
$ 4.22M
$ 56.33K
$ 8.08M
521.66M
1,000,000,000
941,848,782.9140376
52.16%
SOL
Det aktuella börsvärdet för Light är $ 4.22M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.33K. Det cirkulerande utbudet av LIGHT1 är 521.66M, med ett totalt utbud på 941848782.9140376. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.08M.
Light Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.006829
lägsta under 24-timmar
$ 0.008638
högsta under 24-timmar
$ 0.006829
$ 0.008638
$ 1.2978436058017955
$ 0.006108197426995268
-1.40%
-0.72%
-26.80%
-26.80%
Light (LIGHT1) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Light idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0000585
-0.72%
30 dagar
$ -0.008658
-51.73%
60 dagar
$ -0.022498
-73.58%
90 dagar
$ -0.041918
-83.84%
Light Prisförändring idag
Idag registrerade LIGHT1 en förändring med $ -0.0000585 (-0.72%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Light 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.008658 (-51.73%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Light 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LIGHT1 med $ -0.022498(-73.58%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Light 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.041918 (-83.84%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Light (LIGHT1)?
AI-drivna insikter som analyserar Light senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Lights priser?
Several key factors influence Light (LIGHT1) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market trends 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and ecosystem growth 6. Regulatory news affecting crypto markets 7. Bitcoin and major altcoin price movements 8. Token utility and adoption within the Light ecosystem 9. Supply and demand dynamics 10. Technical analysis patterns and support/resistance levels
Varför vill folk veta Lights pris idag?
People want to know Light (LIGHT1) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and market opportunities.
Prisförutsägelse för Light
Light (LIGHT1) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LIGHT1 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Light (LIGHT1) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Light potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Light kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LIGHT1 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Light Price Prediction.
Om Light
LIGHT1 is a digital asset that operates on a blockchain network designed to facilitate peer-to-peer transactions. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with the goal of providing a decentralized, secure, and efficient method of transferring value. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. LIGHT1's issuance model is predetermined and transparent, contributing to its appeal as a predictable and secure digital asset. Its typical uses include payments, remittances, and as a store of value within its network, highlighting its versatility in the digital asset space.
Hur man köper och investerar Light
Är du redo att komma igång med Light? Att köpa LIGHT1 går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Light. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Light (LIGHT1) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 521.66M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Light krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Light
Genom att äga Light kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Light (LIGHT1) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om Light skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Light-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Light idag?
Priset för Light är idag $ 0.008082. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Light fortfarande en bra investering?
Light förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i LIGHT1, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Light?
Light till ett värde av $ 56.33K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Light?
Livepriset för LIGHT1 uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Light i den valuta du föredrar, besök LIGHT1 Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Light?
Priset på LIGHT1 påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,448.77
+0.72%
ETH
3,407.99
+0.92%
SOL
158.26
+1.00%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
606.92
+18.39%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för LIGHT1 på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret LIGHT1/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Lights kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Light-priset att stiga i år?
Light priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Light (LIGHT1) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:59 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.