Livepriset för Light idag är 0.008082 USD.LIGHT1 börsvärdet är 4,216,022.7333648246432 USD. Följ prisuppdateringar för LIGHT1 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.008066
-0.72%1D
USD
Light (LIGHT1) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:59 (UTC+8)

Light Pris idag

Livepriset för Light (LIGHT1) idag är $ 0.008082, med en förändring på 0.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIGHT1 till USD är$ 0.008082 per LIGHT1.

Light rankas för närvarande nr.1444 enligt marknadsvärde på $ 4.22M, med ett cirkulerande utbud på 521.66M LIGHT1. Under de senaste 24 timmarna handlades LIGHT1 mellan $ 0.006829 (lägsta) och $ 0.008638 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.2978436058017955, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.006108197426995268.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LIGHT1 med -1.40% under den senaste timmen och -26.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.33K.

Light (LIGHT1) Marknadsinformation

No.1444

$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M

$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K

$ 8.08M
$ 8.08M$ 8.08M

521.66M
521.66M 521.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

941,848,782.9140376
941,848,782.9140376 941,848,782.9140376

52.16%

SOL

Det aktuella börsvärdet för Light är $ 4.22M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.33K. Det cirkulerande utbudet av LIGHT1 är 521.66M, med ett totalt utbud på 941848782.9140376. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.08M.

Light Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.006829
$ 0.006829$ 0.006829
lägsta under 24-timmar
$ 0.008638
$ 0.008638$ 0.008638
högsta under 24-timmar

$ 0.006829
$ 0.006829$ 0.006829

$ 0.008638
$ 0.008638$ 0.008638

$ 1.2978436058017955
$ 1.2978436058017955$ 1.2978436058017955

$ 0.006108197426995268
$ 0.006108197426995268$ 0.006108197426995268

-1.40%

-0.72%

-26.80%

-26.80%

Light (LIGHT1) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Light idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000585-0.72%
30 dagar$ -0.008658-51.73%
60 dagar$ -0.022498-73.58%
90 dagar$ -0.041918-83.84%
Light Prisförändring idag

Idag registrerade LIGHT1 en förändring med $ -0.0000585 (-0.72%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Light 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.008658 (-51.73%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Light 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LIGHT1 med $ -0.022498(-73.58%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Light 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.041918 (-83.84%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Light (LIGHT1)?

Kolla in sidan Light Prishistorik nu.

AI-analys för Light

AI-drivna insikter som analyserar Light senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Lights priser?

Several key factors influence Light (LIGHT1) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and ecosystem growth
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Bitcoin and major altcoin price movements
8. Token utility and adoption within the Light ecosystem
9. Supply and demand dynamics
10. Technical analysis patterns and support/resistance levels

Varför vill folk veta Lights pris idag?

People want to know Light (LIGHT1) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and market opportunities.

Prisförutsägelse för Light

Light (LIGHT1) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LIGHT1 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Light (LIGHT1) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Light potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Light

LIGHT1 is a digital asset that operates on a blockchain network designed to facilitate peer-to-peer transactions. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with the goal of providing a decentralized, secure, and efficient method of transferring value. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. LIGHT1's issuance model is predetermined and transparent, contributing to its appeal as a predictable and secure digital asset. Its typical uses include payments, remittances, and as a store of value within its network, highlighting its versatility in the digital asset space.

Hur man köper och investerar Light

Är du redo att komma igång med Light? Att köpa LIGHT1 går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Light. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Light (LIGHT1) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 521.66M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Light krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Light (LIGHT1) Guide

Vad kan du göra med Light

Genom att äga Light kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Light (LIGHT1) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Light (LIGHT1)

LIGHT-ekosystemfonden, stödd av Heaven Labs Foundation

Light Resurs

För en mer djupgående förståelse av Light kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Light webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Light

Hur mycket kommer 1 Light att vara värd år 2030?
Om Light skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Light-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:59 (UTC+8)

Light (LIGHT1) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

