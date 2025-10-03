Legacy Network (LGCT) Tokenomics

Legacy Network (LGCT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Legacy Network(LGCT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:07:43 (UTC+8)
Legacy Network (LGCT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Legacy Network(LGCT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 214.17M
Totalt utbud:
$ 300.00M
Cirkulerande utbud
$ 106.14M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 605.34M
Högsta någonsin:
$ 2.236
Lägsta någonsin:
$ 0.7988833348798597
Aktuellt pris:
$ 2.0178
Legacy Network (LGCT) Information

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Officiell webbplats:
https://www.legacynetwork.io/
Whitepaper:
https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8

Legacy Network (LGCT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Legacy Network (LGCT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet LGCT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många LGCT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår LGCT:s tokenomics, utforska LGCT-tokens pris i realtid!

Legacy Network (LGCT) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för LGCT hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för LGCT

Vill du veta vart LGCT kan vara på väg? På LGCT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

