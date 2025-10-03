Landshare (LANDSHARE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Landshare(LANDSHARE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:14:22 (UTC+8)
Landshare (LANDSHARE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Landshare(LANDSHARE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 2.10M
Totalt utbud:
$ 6.45M
Cirkulerande utbud
$ 5.34M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.92M
Högsta någonsin:
$ 6.152
Lägsta någonsin:
$ 0.37345261085878373
Aktuellt pris:
$ 0.3924
Landshare (LANDSHARE) Information

Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

Officiell webbplats:
https://landshare.io/
Whitepaper:
https://www.landshare.io/Whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0xA73164DB271931CF952cBaEfF9E8F5817b42fA5C

Landshare (LANDSHARE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Landshare (LANDSHARE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet LANDSHARE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många LANDSHARE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår LANDSHARE:s tokenomics, utforska LANDSHARE-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

