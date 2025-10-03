Kaizen Finance (KZEN) Tokenomics

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Kaizen Finance(KZEN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:13:40 (UTC+8)
USD

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Kaizen Finance(KZEN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 194.96K
$ 194.96K$ 194.96K
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 428.76M
$ 428.76M$ 428.76M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 454.70K
$ 454.70K$ 454.70K
Högsta någonsin:
$ 0.1008
$ 0.1008$ 0.1008
Lägsta någonsin:
$ 0.000430533527020343
$ 0.000430533527020343$ 0.000430533527020343
Aktuellt pris:
$ 0.0004547
$ 0.0004547$ 0.0004547

Kaizen Finance (KZEN) Information

Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!

Officiell webbplats:
https://kaizen.finance
Whitepaper:
https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Kaizen Finance (KZEN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet KZEN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många KZEN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår KZEN:s tokenomics, utforska KZEN-tokens pris i realtid!

Hur man köper KZEN

Är du intresserad av att lägga till Kaizen Finance(KZEN) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa KZEN, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Kaizen Finance (KZEN) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för KZEN hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för KZEN

Vill du veta vart KZEN kan vara på väg? På KZEN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn