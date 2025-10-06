CyberKongz Pris idag

Livepriset för CyberKongz (KONG) idag är $ 0.00342, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KONG till USD är$ 0.00342 per KONG.

CyberKongz rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- KONG. Under de senaste 24 timmarna handlades KONG mellan $ 0.00334 (lägsta) och $ 0.0035 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KONG med -1.16% under den senaste timmen och +3.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 93.47K.

CyberKongz (KONG) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 93.47K$ 93.47K $ 93.47K Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

