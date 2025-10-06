BörsDEX+
Livepriset för CyberKongz idag är 0.00342 USD.KONG börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för KONG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

CyberKongz-kurs(KONG)

1 KONG-till-USD pris i realtid:

$0.00342
-0.58%1D
USD
CyberKongz (KONG) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:08 (UTC+8)

CyberKongz Pris idag

Livepriset för CyberKongz (KONG) idag är $ 0.00342, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KONG till USD är$ 0.00342 per KONG.

CyberKongz rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- KONG. Under de senaste 24 timmarna handlades KONG mellan $ 0.00334 (lägsta) och $ 0.0035 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KONG med -1.16% under den senaste timmen och +3.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 93.47K.

CyberKongz (KONG) Marknadsinformation

$ 93.47K
$ 3.42M
1,000,000,000
ETH

Det aktuella börsvärdet för CyberKongz är --, med en 24h-handelsvolym på $ 93.47K. Det cirkulerande utbudet av KONG är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.42M.

CyberKongz Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00334
lägsta under 24-timmar
$ 0.0035
högsta under 24-timmar

$ 0.00334
$ 0.0035
-1.16%

-0.58%

+3.95%

+3.95%

CyberKongz (KONG) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för CyberKongz idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00002-0.58%
30 dagar$ -0.00532-60.87%
60 dagar$ -0.01658-82.90%
90 dagar$ -0.01658-82.90%
CyberKongz Prisförändring idag

Idag registrerade KONG en förändring med $ -0.00002 (-0.58%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

CyberKongz 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00532 (-60.87%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

CyberKongz 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades KONG med $ -0.01658(-82.90%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

CyberKongz 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.01658 (-82.90%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för CyberKongz (KONG)?

Kolla in sidan CyberKongz Prishistorik nu.

AI-analys för CyberKongz

AI-drivna insikter som analyserar CyberKongz senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar CyberKongzs priser?

CyberKongz (KONG) prices are influenced by several key factors:

1. NFT market sentiment and overall demand for digital collectibles
2. Utility and gaming features within the CyberKongz ecosystem
3. Rarity and traits of individual NFTs affecting floor prices
4. Community engagement and social media buzz
5. Partnership announcements and platform integrations
6. General cryptocurrency market conditions and ETH price movements
7. Trading volume and liquidity on NFT marketplaces like OpenSea
8. Roadmap updates and new feature releases
9. Celebrity endorsements or high-profile purchases
10. Broader adoption of play-to-earn gaming models

Varför vill folk veta CyberKongzs pris idag?

People want to know CyberKongz KONG price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. As an NFT-backed token, KONG's price volatility attracts traders seeking profit.

Prisförutsägelse för CyberKongz

CyberKongz (KONG) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KONG $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
CyberKongz (KONG) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på CyberKongz potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som CyberKongz kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KONG prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på CyberKongz Price Prediction.

Om CyberKongz

KONG (KONG) is a unique crypto asset that combines physical and digital elements. It is a physical banknote with an embedded chip that contains a specific amount of KONG cryptocurrency. The purpose of KONG is to bridge the gap between the physical and digital worlds, providing a tangible form of digital currency that can be used in real-world transactions. The KONG banknotes are designed to be durable and waterproof, with the embedded chip protected by a layer of tamper-evident holographic film. The issuance of KONG is controlled by a smart contract on the Ethereum blockchain, which ensures transparency and security. Typical uses of KONG include payments and transactions in both online and offline environments.

Hur man köper och investerar CyberKongz

Är du redo att komma igång med CyberKongz? Att köpa KONG går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper CyberKongz. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din CyberKongz (KONG) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och CyberKongz krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper CyberKongz (KONG) Guide

Vad kan du göra med CyberKongz

Genom att äga CyberKongz kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa CyberKongz (KONG) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är CyberKongz (KONG)

CyberKongz have paved the way for NFT projects and the concept of utility; pioneering innovations such as ERC-20 pair, smart contract protection, second collection utility, and more. The project is aimed at web3 enthusiasts with a passion for NFTs and DeFi。 CyberKongz have partnered with huge web2 brands such adidas and Kawada (nanoblocks), launching sell out physical and digital products

CyberKongz Resurs

För en mer djupgående förståelse av CyberKongz kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell CyberKongz webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om CyberKongz

Hur mycket kommer 1 CyberKongz att vara värd år 2030?
Om CyberKongz skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella CyberKongz-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:08 (UTC+8)

CyberKongz (KONG) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

