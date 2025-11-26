Utforska viktiga tokenomics och prisdata för KoKoK The Roach(KOKOK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många KOKOK-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet KOKOK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i KoKoK The Roach (KOKOK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper KOKOK Är du intresserad av att lägga till KoKoK The Roach(KOKOK) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa KOKOK, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper KOKOK på MEXC nu!

KoKoK The Roach (KOKOK) Prishistorik Att analysera prishistoriken för KOKOK hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för KOKOK nu!