Livepriset för KoKoK The Roach idag är 0.01335 USD.KOKOK börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för KOKOK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

KoKoK The Roach Logotyp

KoKoK The Roach-kurs(KOKOK)

1 KOKOK-till-USD pris i realtid:

$0.01338
$0.01338
-0.66%1D
KoKoK The Roach (KOKOK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:01 (UTC+8)

KoKoK The Roach Pris idag

Livepriset för KoKoK The Roach (KOKOK) idag är $ 0.01335, med en förändring på 0.66% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KOKOK till USD är$ 0.01335 per KOKOK.

KoKoK The Roach rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- KOKOK. Under de senaste 24 timmarna handlades KOKOK mellan $ 0.01328 (lägsta) och $ 0.01482 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KOKOK med +0.45% under den senaste timmen och -29.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.70K.

KoKoK The Roach (KOKOK) Marknadsinformation

--
----

$ 57.70K
$ 57.70K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Det aktuella börsvärdet för KoKoK The Roach är --, med en 24h-handelsvolym på $ 57.70K. Det cirkulerande utbudet av KOKOK är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

KoKoK The Roach Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01328
$ 0.01328
lägsta under 24-timmar
$ 0.01482
$ 0.01482
högsta under 24-timmar

$ 0.01328
$ 0.01328

$ 0.01482
$ 0.01482

--
----

--
----

+0.45%

-0.66%

-29.33%

-29.33%

KoKoK The Roach (KOKOK) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för KoKoK The Roach idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000889-0.66%
30 dagar$ -0.01683-55.77%
60 dagar$ -0.03935-74.67%
90 dagar$ -0.10105-88.34%
KoKoK The Roach Prisförändring idag

Idag registrerade KOKOK en förändring med $ -0.0000889 (-0.66%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

KoKoK The Roach 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01683 (-55.77%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

KoKoK The Roach 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades KOKOK med $ -0.03935(-74.67%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

KoKoK The Roach 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.10105 (-88.34%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för KoKoK The Roach (KOKOK)?

Kolla in sidan KoKoK The Roach Prishistorik nu.

AI-analys för KoKoK The Roach

AI-drivna insikter som analyserar KoKoK The Roach senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar KoKoK The Roachs priser?

Several factors influence KOKOK token prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community engagement and social media buzz
4. Development updates and roadmap progress
5. Overall cryptocurrency market trends
6. Supply and demand dynamics
7. Partnerships and collaborations
8. Regulatory news affecting meme coins
9. Whale movements and large transactions
10. Exchange listings and delistings

As a meme token, KOKOK is particularly sensitive to social media trends and community-driven hype cycles.

Varför vill folk veta KoKoK The Roachs pris idag?

People want to know KOKOK price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy/sell at optimal times and maximize profits.

2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value to assess performance and make informed decisions.

3. Market timing - Price movements help determine entry/exit points for potential investments.

4. FOMO/speculation - Fear of missing out drives interest in trending or volatile tokens.

5. Risk management - Current prices help calculate position sizes and stop-loss levels.

6. Profit taking - Knowing when to cash out gains based on price targets.

Prisförutsägelse för KoKoK The Roach

KoKoK The Roach (KOKOK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KOKOK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
KoKoK The Roach (KOKOK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på KoKoK The Roach potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som KoKoK The Roach kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KOKOK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på KoKoK The Roach Price Prediction.

Om KoKoK The Roach

KOKOK is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets globally without the need for an intermediary. KOKOK employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. KOKOK's ecosystem supports a variety of applications, including decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), and other blockchain-based services, highlighting its versatility and adaptability in the rapidly evolving digital asset space.

Hur man köper och investerar KoKoK The Roach

Är du redo att komma igång med KoKoK The Roach? Att köpa KOKOK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper KoKoK The Roach. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din KoKoK The Roach (KOKOK) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och KoKoK The Roach krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper KoKoK The Roach (KOKOK) Guide

Vad kan du göra med KoKoK The Roach

Genom att äga KoKoK The Roach kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa KoKoK The Roach (KOKOK) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symboliserar den tuffaste "kackerlackshandlaren" på kryptomarknaden, orädd mitt i marknadsfluktuationer, byggd på Solana-ekosystemet.

KoKoK The Roach Resurs

För en mer djupgående förståelse av KoKoK The Roach kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om KoKoK The Roach

Hur mycket kommer 1 KoKoK The Roach att vara värd år 2030?
Om KoKoK The Roach skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella KoKoK The Roach-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:01 (UTC+8)

KoKoK The Roach (KOKOK) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.01338
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2985

$0.000017370

$0.0019680

$0.1000

$0.00003388

$0.000000001826

Friskrivning

