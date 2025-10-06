KoKoK The Roach Pris idag

Livepriset för KoKoK The Roach (KOKOK) idag är $ 0.01335, med en förändring på 0.66% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KOKOK till USD är$ 0.01335 per KOKOK.

KoKoK The Roach rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- KOKOK. Under de senaste 24 timmarna handlades KOKOK mellan $ 0.01328 (lägsta) och $ 0.01482 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KOKOK med +0.45% under den senaste timmen och -29.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.70K.

KoKoK The Roach (KOKOK) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 57.70K$ 57.70K $ 57.70K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för KoKoK The Roach är --, med en 24h-handelsvolym på $ 57.70K. Det cirkulerande utbudet av KOKOK är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.