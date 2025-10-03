Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Koala AI(KOKO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många KOKO-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet KOKO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Koala AI (KOKO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Koala AI (KOKO) Prishistorik Att analysera prishistoriken för KOKO hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för KOKO nu!