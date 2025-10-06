KIND Pris idag

Livepriset för KIND (KIND) idag är $ 0.0008219, med en förändring på 1.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KIND till USD är$ 0.0008219 per KIND.

KIND rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- KIND. Under de senaste 24 timmarna handlades KIND mellan $ 0.00078 (lägsta) och $ 0.0011456 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KIND med +0.19% under den senaste timmen och +4.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 60.67K.

KIND (KIND) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 60.67K$ 60.67K $ 60.67K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

