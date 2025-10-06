Livepriset för KIND idag är 0.0008219 USD.KIND börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för KIND till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för KIND idag är 0.0008219 USD.KIND börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för KIND till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för KIND (KIND) idag är $ 0.0008219, med en förändring på 1.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KIND till USD är$ 0.0008219 per KIND.
KIND rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- KIND. Under de senaste 24 timmarna handlades KIND mellan $ 0.00078 (lägsta) och $ 0.0011456 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig KIND med +0.19% under den senaste timmen och +4.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 60.67K.
KIND (KIND) Marknadsinformation
--
----
$ 60.67K
$ 60.67K$ 60.67K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Det aktuella börsvärdet för KIND är --, med en 24h-handelsvolym på $ 60.67K. Det cirkulerande utbudet av KIND är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
KIND Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00078
$ 0.00078$ 0.00078
lägsta under 24-timmar
$ 0.0011456
$ 0.0011456$ 0.0011456
högsta under 24-timmar
$ 0.00078
$ 0.00078$ 0.00078
$ 0.0011456
$ 0.0011456$ 0.0011456
--
----
--
----
+0.19%
+1.70%
+4.64%
+4.64%
KIND (KIND) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för KIND idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000013739
+1.70%
30 dagar
$ -0.0004472
-35.24%
60 dagar
$ -0.0051781
-86.31%
90 dagar
$ -0.0051781
-86.31%
KIND Prisförändring idag
Idag registrerade KIND en förändring med $ +0.000013739 (+1.70%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
KIND 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0004472 (-35.24%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
KIND 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades KIND med $ -0.0051781(-86.31%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
KIND 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0051781 (-86.31%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för KIND (KIND)?
AI-drivna insikter som analyserar KIND senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar KINDs priser?
KIND token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and market participation directly affect price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn rates affect scarcity.
Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments can boost prices.
Regulatory News: Crypto regulations and compliance updates influence investor behavior.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Varför vill folk veta KINDs pris idag?
People want to know KIND token price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders and investors manage risk, calculate profits/losses, and determine optimal entry or exit points in the volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för KIND
KIND (KIND) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KIND $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
KIND (KIND) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på KIND potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som KIND kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KIND prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på KIND Price Prediction.
Om KIND
KIND (Kindness) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, designed to foster a culture of giving and altruism within the cryptocurrency community. Its primary role is to serve as a donation token, enabling users to contribute to various charitable causes and projects directly through the blockchain. The KIND token utilizes the proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply model. It is typically used in the context of social impact and philanthropy, with the aim of leveraging blockchain technology to promote transparency and efficiency in charitable giving. The KIND ecosystem encourages the crypto community to contribute to positive social change, demonstrating the potential for cryptocurrencies to extend beyond financial applications.
KIND (Kindness) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, designed to foster a culture of giving and altruism within the cryptocurrency community. Its primary role is to serve as a donation token, enabling users to contribute to various charitable causes and projects directly through the blockchain. The KIND token utilizes the proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply model. It is typically used in the context of social impact and philanthropy, with the aim of leveraging blockchain technology to promote transparency and efficiency in charitable giving. The KIND ecosystem encourages the crypto community to contribute to positive social change, demonstrating the potential for cryptocurrencies to extend beyond financial applications.
Hur man köper och investerar KIND
Är du redo att komma igång med KIND? Att köpa KIND går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper KIND. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din KIND (KIND) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och KIND krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med KIND
Genom att äga KIND kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa KIND (KIND) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om KIND skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella KIND-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar KIND idag?
Priset för KIND är idag $ 0.0008219. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är KIND fortfarande en bra investering?
KIND förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i KIND, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för KIND?
KIND till ett värde av $ 60.67K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på KIND?
Livepriset för KIND uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för KIND i den valuta du föredrar, besök KIND Pris för mer information.
Vad påverkar priset för KIND?
Priset på KIND påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,436.27
+0.71%
ETH
3,408.21
+0.93%
SOL
158.24
+0.99%
UCN
1,496.83
-0.01%
ZEC
606.41
+18.29%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för KIND på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret KIND/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om KINDs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer KIND-priset att stiga i år?
KIND priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för KIND (KIND) för en mer djupgående analys.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.