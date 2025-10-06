BörsDEX+
Livepriset för KIND idag är 0.0008219 USD.KIND börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för KIND till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.0008219
+1.70%1D
KIND (KIND) Live Pris Diagram
KIND Pris idag
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:27:47 (UTC+8)

KIND Pris idag

Livepriset för KIND (KIND) idag är $ 0.0008219, med en förändring på 1.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KIND till USD är$ 0.0008219 per KIND.

KIND rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- KIND. Under de senaste 24 timmarna handlades KIND mellan $ 0.00078 (lägsta) och $ 0.0011456 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KIND med +0.19% under den senaste timmen och +4.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 60.67K.

KIND (KIND) Marknadsinformation

$ 60.67K
$ 0.00
Det aktuella börsvärdet för KIND är --, med en 24h-handelsvolym på $ 60.67K. Det cirkulerande utbudet av KIND är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

KIND Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

+0.19%

+1.70%

+4.64%

+4.64%

KIND (KIND) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för KIND idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000013739+1.70%
30 dagar$ -0.0004472-35.24%
60 dagar$ -0.0051781-86.31%
90 dagar$ -0.0051781-86.31%
KIND Prisförändring idag

Idag registrerade KIND en förändring med $ +0.000013739 (+1.70%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

KIND 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0004472 (-35.24%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

KIND 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades KIND med $ -0.0051781(-86.31%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

KIND 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0051781 (-86.31%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för KIND (KIND)?

Kolla in sidan KIND Prishistorik nu.

AI-analys för KIND

AI-drivna insikter som analyserar KIND senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar KINDs priser?

KIND token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market participation directly affect price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence impact KIND's valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn rates affect scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments can boost prices.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance updates influence investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Varför vill folk veta KINDs pris idag?

People want to know KIND token price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders and investors manage risk, calculate profits/losses, and determine optimal entry or exit points in the volatile cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för KIND

KIND (KIND) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KIND $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
KIND (KIND) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på KIND potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som KIND kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KIND prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på KIND Price Prediction.

Om KIND

KIND (Kindness) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, designed to foster a culture of giving and altruism within the cryptocurrency community. Its primary role is to serve as a donation token, enabling users to contribute to various charitable causes and projects directly through the blockchain. The KIND token utilizes the proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply model. It is typically used in the context of social impact and philanthropy, with the aim of leveraging blockchain technology to promote transparency and efficiency in charitable giving. The KIND ecosystem encourages the crypto community to contribute to positive social change, demonstrating the potential for cryptocurrencies to extend beyond financial applications.

Hur man köper och investerar KIND

Är du redo att komma igång med KIND? Att köpa KIND går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper KIND. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din KIND (KIND) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och KIND krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper KIND (KIND) Guide

Vad kan du göra med KIND

Genom att äga KIND kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa KIND (KIND) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är KIND (KIND)

$KIND lanserades av YouTube-skaparen @ColeCaetano_ för att stödja små streamers utan publik via krypto. Det fortsätter hans tvååriga välgörenhetsarbete.

KIND Resurs

För en mer djupgående förståelse av KIND kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om KIND

Hur mycket kommer 1 KIND att vara värd år 2030?
Om KIND skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella KIND-priser och förväntad avkastning.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

