Livepriset för KaratDAO idag är 0.0005822 USD.KARAT börsvärdet är 148,774.5705912 USD. Följ prisuppdateringar för KARAT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för KaratDAO (KARAT) idag är $ 0.0005822, med en förändring på 0.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KARAT till USD är$ 0.0005822 per KARAT.
KaratDAO rankas för närvarande nr.2978 enligt marknadsvärde på $ 148.77K, med ett cirkulerande utbud på 255.54M KARAT. Under de senaste 24 timmarna handlades KARAT mellan $ 0.0005788 (lägsta) och $ 0.0006097 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.05802041506845649, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000463150077110209.
I kortsiktigt resultat, rörde sig KARAT med +0.05% under den senaste timmen och -0.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.20K.
KaratDAO (KARAT) Marknadsinformation
No.2978
$ 148.77K
$ 54.20K
$ 1.16M
255.54M
2,000,000,000
1,997,249,433
12.77%
ZKSYNCERA
Det aktuella börsvärdet för KaratDAO är $ 148.77K, med en 24h-handelsvolym på $ 54.20K. Det cirkulerande utbudet av KARAT är 255.54M, med ett totalt utbud på 1997249433. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.16M.
KaratDAO Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0005788
lägsta under 24-timmar
$ 0.0006097
högsta under 24-timmar
$ 0.0005788
$ 0.0006097
$ 0.05802041506845649
$ 0.000463150077110209
+0.05%
-0.54%
-0.14%
-0.14%
KaratDAO (KARAT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för KaratDAO idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000003161
-0.54%
30 dagar
$ -0.0000064
-1.09%
60 dagar
$ +0.0000763
+15.08%
90 dagar
$ +0.0000021
+0.36%
KaratDAO Prisförändring idag
Idag registrerade KARAT en förändring med $ -0.000003161 (-0.54%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
KaratDAO 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000064 (-1.09%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
KaratDAO 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades KARAT med $ +0.0000763(+15.08%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
KaratDAO 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0000021 (+0.36%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för KaratDAO (KARAT)?
AI-drivna insikter som analyserar KaratDAO senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar KaratDAOs priser?
KaratDAO (KARAT) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and token circulation affect price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.
Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution affect supply dynamics.
Partnership Announcements: Strategic collaborations can boost investor interest.
Regulatory News: Government policies on DeFi and DAOs influence prices.
Competition: Performance relative to other DAO tokens affects market position.
Varför vill folk veta KaratDAOs pris idag?
People want to know KaratDAO (KARAT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring their portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Prisförutsägelse för KaratDAO
KaratDAO (KARAT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KARAT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
KaratDAO (KARAT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på KaratDAO potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som KaratDAO kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KARAT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på KaratDAO Price Prediction.
Om KaratDAO
KARAT (KARAT) is a cryptocurrency that is primarily used as a digital representation of physical gold. Each KARAT token is backed by a certain amount of gold, providing a stable and secure value store in the volatile world of cryptocurrencies. The primary purpose of KARAT is to enable users to trade and invest in gold in a digital format, making it more accessible and easier to transact with. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring a decentralized network and fair distribution of new tokens. KARAT's ecosystem is designed to facilitate gold trading and investment, while also offering potential use cases in sectors like finance, commerce, and asset management.
Hur man köper och investerar KaratDAO
Är du redo att komma igång med KaratDAO? Att köpa KARAT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper KaratDAO. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din KaratDAO (KARAT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 255.54M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och KaratDAO krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med KaratDAO
Genom att äga KaratDAO kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa KaratDAO (KARAT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.
KaratDAO Resurs
För en mer djupgående förståelse av KaratDAO kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 KaratDAO att vara värd år 2030?
Om KaratDAO skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella KaratDAO-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar KaratDAO idag?
Priset för KaratDAO är idag $ 0.0005822. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är KaratDAO fortfarande en bra investering?
KaratDAO förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i KARAT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för KaratDAO?
KaratDAO till ett värde av $ 54.20K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på KaratDAO?
Livepriset för KARAT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för KaratDAO i den valuta du föredrar, besök KARAT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för KaratDAO?
Priset på KARAT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för KARAT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret KARAT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om KaratDAOs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer KaratDAO-priset att stiga i år?
KaratDAO priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för KaratDAO (KARAT) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:45:50 (UTC+8)
KaratDAO (KARAT) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.