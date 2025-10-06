KaratDAO Pris idag

Livepriset för KaratDAO (KARAT) idag är $ 0.0005822, med en förändring på 0.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KARAT till USD är$ 0.0005822 per KARAT.

KaratDAO rankas för närvarande nr.2978 enligt marknadsvärde på $ 148.77K, med ett cirkulerande utbud på 255.54M KARAT. Under de senaste 24 timmarna handlades KARAT mellan $ 0.0005788 (lägsta) och $ 0.0006097 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.05802041506845649, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000463150077110209.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KARAT med +0.05% under den senaste timmen och -0.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.20K.

KaratDAO (KARAT) Marknadsinformation

Rank No.2978 Marknadsvärde $ 148.77K$ 148.77K $ 148.77K Volym (24H) $ 54.20K$ 54.20K $ 54.20K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Cirkulationsutbud 255.54M 255.54M 255.54M Maxutbud 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Totalt utbud 1,997,249,433 1,997,249,433 1,997,249,433 Cirkulationshastighet 12.77% Offentlig blockkedja ZKSYNCERA

