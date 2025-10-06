BörsDEX+
Livepriset för Joysticklabs idag är 0.00000784 USD.JSK börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för JSK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Joysticklabs-kurs(JSK)

1 JSK-till-USD pris i realtid:

$0.00000784
$0.00000784
+15.12%1D
USD
Joysticklabs (JSK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:45:42 (UTC+8)

Joysticklabs Pris idag

Livepriset för Joysticklabs (JSK) idag är $ 0.00000784, med en förändring på 15.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JSK till USD är$ 0.00000784 per JSK.

Joysticklabs rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- JSK. Under de senaste 24 timmarna handlades JSK mellan $ 0.00000582 (lägsta) och $ 0.0000168 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JSK med -16.42% under den senaste timmen och -85.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 11.91K.

Joysticklabs (JSK) Marknadsinformation

--
----

$ 11.91K
$ 11.91K

$ 11.76K
$ 11.76K

--
----

1,500,000,000
1,500,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Joysticklabs är --, med en 24h-handelsvolym på $ 11.91K. Det cirkulerande utbudet av JSK är --, med ett totalt utbud på 1500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.76K.

Joysticklabs Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00000582
$ 0.00000582
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000168
$ 0.0000168
högsta under 24-timmar

$ 0.00000582
$ 0.00000582

$ 0.0000168
$ 0.0000168

--
----

--
----

-16.42%

+15.12%

-85.13%

-85.13%

Joysticklabs (JSK) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Joysticklabs idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000010297+15.12%
30 dagar$ -0.00008226-91.30%
60 dagar$ -0.00046396-98.34%
90 dagar$ -0.39999216-100.00%
Joysticklabs Prisförändring idag

Idag registrerade JSK en förändring med $ +0.0000010297 (+15.12%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Joysticklabs 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00008226 (-91.30%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Joysticklabs 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades JSK med $ -0.00046396(-98.34%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Joysticklabs 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.39999216 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Joysticklabs (JSK)?

Kolla in sidan Joysticklabs Prishistorik nu.

AI-analys för Joysticklabs

AI-drivna insikter som analyserar Joysticklabs senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Joysticklabss priser?

Several key factors influence Joysticklabs (JSK) token prices:

1. Gaming industry adoption and partnerships with game developers
2. Platform utility and demand for JSK tokens within the ecosystem
3. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
4. Token supply mechanics including staking rewards and burning mechanisms
5. Development progress and new feature releases
6. Community engagement and social media activity
7. Regulatory changes affecting gaming tokens
8. Competition from other gaming-focused cryptocurrencies
9. Trading volume and liquidity on exchanges
10. Investor speculation and market manipulation

Varför vill folk veta Joysticklabss pris idag?

People want to know Joysticklabs (JSK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för Joysticklabs

Joysticklabs (JSK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för JSK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Joysticklabs (JSK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Joysticklabs potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Joysticklabs kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för JSK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Joysticklabs Price Prediction.

Om Joysticklabs

JSK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. As a cryptocurrency, JSK is primarily used for transactions within its network, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. JSK's blockchain is designed to support smart contracts, enabling developers to build decentralized applications (dApps) on its platform. Its issuance model is fixed, with a predetermined supply released into circulation over time. This crypto asset is typically used for peer-to-peer transactions, dApp development, and as a stake in its consensus mechanism.

Hur man köper och investerar Joysticklabs

Är du redo att komma igång med Joysticklabs? Att köpa JSK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Joysticklabs. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Joysticklabs (JSK) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Joysticklabs krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Joysticklabs (JSK) Guide

Vad kan du göra med Joysticklabs

Genom att äga Joysticklabs kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är Joysticklabs (JSK)

Joysticklabs is an ecosystem of gamers that are reshaping the future of gaming by bridging Web3 and traditional gaming through products that are engaging, user-friendly, and seamless.

Joysticklabs Resurs

För en mer djupgående förståelse av Joysticklabs kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Joysticklabs webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Joysticklabs

Hur mycket kommer 1 Joysticklabs att vara värd år 2030?
Om Joysticklabs skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Joysticklabs-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:45:42 (UTC+8)

Joysticklabs (JSK) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.00000784
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2990

$0.2460

$0.0021600

$0.000014369

$0.000000002057

$0.00003123

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

