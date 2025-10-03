IX Token (IXT) Tokenomics

IX Token (IXT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om IX Token(IXT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:03:54 (UTC+8)
IX Token (IXT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för IX Token(IXT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 17.95M
Totalt utbud:
$ 153.26M
Cirkulerande utbud
$ 131.44M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 20.92M
Högsta någonsin:
$ 0.9778
Lägsta någonsin:
$ 0.03588393033343515
Aktuellt pris:
$ 0.13653
IX Token (IXT) Information

PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field.

Officiell webbplats:
https://www.planetix.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.planetix.com/
Blockkedjeutforskare:
https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe

IX Token (IXT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i IX Token (IXT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet IXT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många IXT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår IXT:s tokenomics, utforska IXT-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

