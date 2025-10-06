BörsDEX+
Livepriset för ITALIANROT idag är 0.001044 USD.ITALIANROT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ITALIANROT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ITALIANROT

ITALIANROT prisinformation

Vad är ITALIANROT

ITALIANROT tokenomics

ITALIANROT Prisförutsägelse

ITALIANROT historik

ITALIANROT Köpguide

ITALIANROT-till-fiat valutaomvandlare

ITALIANROT spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

ITALIANROT Logotyp

ITALIANROT-kurs(ITALIANROT)

1 ITALIANROT-till-USD pris i realtid:

$0.001044
$0.001044
-1.87%1D
USD
ITALIANROT (ITALIANROT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-12-02 12:04:17 (UTC+8)

ITALIANROT Pris idag

Livepriset för ITALIANROT (ITALIANROT) idag är $ 0.001044, med en förändring på 1.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ITALIANROT till USD är$ 0.001044 per ITALIANROT.

ITALIANROT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ITALIANROT. Under de senaste 24 timmarna handlades ITALIANROT mellan $ 0.000991 (lägsta) och $ 0.001188 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ITALIANROT med 0.00% under den senaste timmen och -33.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.39K.

ITALIANROT (ITALIANROT) Marknadsinformation

--
--

$ 58.39K
$ 58.39K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Det aktuella börsvärdet för ITALIANROT är --, med en 24h-handelsvolym på $ 58.39K. Det cirkulerande utbudet av ITALIANROT är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

ITALIANROT Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000991
$ 0.000991
lägsta under 24-timmar
$ 0.001188
$ 0.001188
högsta under 24-timmar

$ 0.000991
$ 0.000991

$ 0.001188
$ 0.001188

--
--

--
--

0.00%

-1.87%

-33.47%

-33.47%

ITALIANROT (ITALIANROT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för ITALIANROT idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00001989-1.87%
30 dagar$ -0.000456-30.40%
60 dagar$ -0.000456-30.40%
90 dagar$ -0.000456-30.40%
ITALIANROT Prisförändring idag

Idag registrerade ITALIANROT en förändring med $ -0.00001989 (-1.87%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

ITALIANROT 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000456 (-30.40%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

ITALIANROT 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ITALIANROT med $ -0.000456(-30.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

ITALIANROT 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000456 (-30.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ITALIANROT (ITALIANROT)?

Kolla in sidan ITALIANROT Prishistorik nu.

Prisförutsägelse för ITALIANROT

ITALIANROT (ITALIANROT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ITALIANROT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ITALIANROT (ITALIANROT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ITALIANROT potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som ITALIANROT kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ITALIANROT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ITALIANROT Price Prediction.

Hur man köper och investerar ITALIANROT

Är du redo att komma igång med ITALIANROT? Att köpa ITALIANROT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper ITALIANROT. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din ITALIANROT (ITALIANROT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.
Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och ITALIANROT krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper ITALIANROT (ITALIANROT) Guide

Vad kan du göra med ITALIANROT

Genom att äga ITALIANROT kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

  • Utforska spotmarknaden på MEXC

    Utforska spotmarknaden på MEXC

    Handla fler än 2,800 tokens med extremt låga avgifter.

    Terminshandel

    Terminshandel

    Handla med upp till 500x hävstång och djup likviditet.

  • MEXC:s Launchpool

    MEXC:s Launchpool

    Satsa tokens och tjäna fantastiska airdrops.

    MEXC förmarknad

    MEXC förmarknad

    Köp och sälj nya tokens innan de är officiellt noterade.

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa ITALIANROT (ITALIANROT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är ITALIANROT (ITALIANROT)

AI-generated abstract animal characters

ITALIANROT Resurs

För en mer djupgående förståelse av ITALIANROT kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om ITALIANROT

Hur mycket kommer 1 ITALIANROT att vara värd år 2030?
Om ITALIANROT skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ITALIANROT-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-12-02 12:04:17 (UTC+8)

Utforska mer om ITALIANROT

ITALIANROT USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på ITALIANROT med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av ITALIANROT med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla ITALIANROT (ITALIANROT) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se ITALIANROT-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
ITALIANROT/USDT
$0.001044
$0.001044
-1.60%
0.00% (USDT)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

