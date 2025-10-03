ISKRA Token (ISK) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om ISKRA Token(ISK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
ISKRA Token (ISK) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ISKRA Token(ISK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 2.00M
Totalt utbud:
$ 996.85M
Cirkulerande utbud
$ 535.96M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.73M
Högsta någonsin:
$ 0.3015
Lägsta någonsin:
$ 0.002893097989614719
Aktuellt pris:
$ 0.00373
ISKRA Token (ISK) Information

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

Officiell webbplats:
https://iskra.world/
Whitepaper:
https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C

ISKRA Token (ISK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i ISKRA Token (ISK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ISK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ISK-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ISK:s tokenomics, utforska ISK-tokens pris i realtid!

