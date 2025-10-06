Livepriset för Intel idag är 37.71 USD.INTCON börsvärdet är 1,861,900.5039784803 USD. Följ prisuppdateringar för INTCON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Intel idag är 37.71 USD.INTCON börsvärdet är 1,861,900.5039784803 USD. Följ prisuppdateringar för INTCON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Intel (INTCON) idag är $ 37.71, med en förändring på 4.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för INTCON till USD är$ 37.71 per INTCON.
Intel rankas för närvarande nr.1818 enligt marknadsvärde på $ 1.86M, med ett cirkulerande utbud på 49.37K INTCON. Under de senaste 24 timmarna handlades INTCON mellan $ 36.98 (lägsta) och $ 40.49 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 42.38863945727811, medan det lägsta priset någonsin var $ 23.741402264383435.
I kortsiktigt resultat, rörde sig INTCON med -4.54% under den senaste timmen och -5.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 107.02K.
Intel (INTCON) Marknadsinformation
No.1818
$ 1.86M
$ 107.02K
$ 1.86M
49.37K
49,374.18467193
ETH
Det aktuella börsvärdet för Intel är $ 1.86M, med en 24h-handelsvolym på $ 107.02K. Det cirkulerande utbudet av INTCON är 49.37K, med ett totalt utbud på 49374.18467193. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.86M.
Intel Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 36.98
lägsta under 24-timmar
$ 40.49
högsta under 24-timmar
$ 36.98
$ 40.49
$ 42.38863945727811
$ 23.741402264383435
-4.54%
-4.72%
-5.82%
-5.82%
Intel (INTCON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Intel idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -1.8681
-4.72%
30 dagar
$ -0.06
-0.16%
60 dagar
$ +22.71
+151.40%
90 dagar
$ +22.71
+151.40%
Intel Prisförändring idag
Idag registrerade INTCON en förändring med $ -1.8681 (-4.72%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Intel 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.06 (-0.16%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Intel 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades INTCON med $ +22.71(+151.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Intel 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +22.71 (+151.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Intel (INTCON)?
AI-drivna insikter som analyserar Intel senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Intels priser?
Varför vill folk veta Intels pris idag?
Prisförutsägelse för Intel
Intel (INTCON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för INTCON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Intel (INTCON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Intel potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Intel kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för INTCON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Intel Price Prediction.
Om Intel
INTCON is a digital asset designed to facilitate secure and efficient transactions within the realm of Internet of Things (IoT). Its primary purpose is to provide a decentralized platform that enables IoT devices to interact and transact with each other without the need for intermediaries. Leveraging a unique consensus mechanism, INTCON aims to solve the scalability and security issues often associated with IoT networks. The asset's issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and value preservation. Typical uses of INTCON include data exchange, device authentication, and secure payments among IoT devices. The asset plays a crucial role in the broader ecosystem of IoT, contributing to the development of a more connected and automated digital world.
Hur man köper och investerar Intel
Är du redo att komma igång med Intel? Att köpa INTCON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Intel. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Intel (INTCON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 49.37K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Intel krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Intel
Genom att äga Intel kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Intel (INTCON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Intel Resurs
För en mer djupgående förståelse av Intel kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Intel skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Intel-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Intel idag?
Priset för Intel är idag $ 37.71. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Intel fortfarande en bra investering?
Intel förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i INTCON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Intel?
Intel till ett värde av $ 107.02K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Intel?
Livepriset för INTCON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Intel i den valuta du föredrar, besök INTCON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Intel?
Priset på INTCON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,436.04
+0.71%
ETH
3,409.91
+0.98%
SOL
158.35
+1.06%
UCN
1,496.83
-0.01%
ZEC
608
+18.60%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för INTCON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret INTCON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Intels kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Intel-priset att stiga i år?
Intel priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Intel (INTCON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:25:45 (UTC+8)
