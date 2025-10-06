Intel Pris idag

Livepriset för Intel (INTCON) idag är $ 37.71, med en förändring på 4.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för INTCON till USD är$ 37.71 per INTCON.

Intel rankas för närvarande nr.1818 enligt marknadsvärde på $ 1.86M, med ett cirkulerande utbud på 49.37K INTCON. Under de senaste 24 timmarna handlades INTCON mellan $ 36.98 (lägsta) och $ 40.49 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 42.38863945727811, medan det lägsta priset någonsin var $ 23.741402264383435.

I kortsiktigt resultat, rörde sig INTCON med -4.54% under den senaste timmen och -5.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 107.02K.

Intel (INTCON) Marknadsinformation

Rank No.1818 Marknadsvärde $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Volym (24H) $ 107.02K$ 107.02K $ 107.02K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Cirkulationsutbud 49.37K 49.37K 49.37K Totalt utbud 49,374.18467193 49,374.18467193 49,374.18467193 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Intel är $ 1.86M, med en 24h-handelsvolym på $ 107.02K. Det cirkulerande utbudet av INTCON är 49.37K, med ett totalt utbud på 49374.18467193. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.86M.