IMGN Labs (IMGN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om IMGN Labs(IMGN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:03:03 (UTC+8)
USD

IMGN Labs (IMGN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för IMGN Labs(IMGN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 3.01M
$ 3.01M
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 850.52M
$ 850.52M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.54M
$ 3.54M
Högsta någonsin:
$ 0.011005
$ 0.011005
Lägsta någonsin:
$ 0.00290767258118181
$ 0.00290767258118181
Aktuellt pris:
$ 0.003535
$ 0.003535

IMGN Labs (IMGN) Information

Officiell webbplats:
https://imgn.org
Blockkedjeutforskare:
https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1

IMGN Labs (IMGN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i IMGN Labs (IMGN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet IMGN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många IMGN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår IMGN:s tokenomics, utforska IMGN-tokens pris i realtid!

Hur man köper IMGN

Är du intresserad av att lägga till IMGN Labs(IMGN) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa IMGN, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

IMGN Labs (IMGN) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för IMGN hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för IMGN

Vill du veta vart IMGN kan vara på väg? På IMGN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

