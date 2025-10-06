IdleTradeX Pris idag

Livepriset för IdleTradeX (IDLETRADEX) idag är $ 0.000006267, med en förändring på 13.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IDLETRADEX till USD är$ 0.000006267 per IDLETRADEX.

IdleTradeX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- IDLETRADEX. Under de senaste 24 timmarna handlades IDLETRADEX mellan $ 0.000006057 (lägsta) och $ 0.000010325 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IDLETRADEX med -1.91% under den senaste timmen och -82.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 342.61K.

IdleTradeX (IDLETRADEX) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för IdleTradeX är --, med en 24h-handelsvolym på $ 342.61K. Det cirkulerande utbudet av IDLETRADEX är --, med ett totalt utbud på 50000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 313.35K.