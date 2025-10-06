Livepriset för IdleTradeX idag är 0.000006267 USD.IDLETRADEX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för IDLETRADEX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för IdleTradeX idag är 0.000006267 USD.IDLETRADEX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för IDLETRADEX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för IdleTradeX (IDLETRADEX) idag är $ 0.000006267, med en förändring på 13.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IDLETRADEX till USD är$ 0.000006267 per IDLETRADEX.
IdleTradeX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- IDLETRADEX. Under de senaste 24 timmarna handlades IDLETRADEX mellan $ 0.000006057 (lägsta) och $ 0.000010325 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig IDLETRADEX med -1.91% under den senaste timmen och -82.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 342.61K.
IdleTradeX (IDLETRADEX) Marknadsinformation
$ 342.61K
$ 313.35K
50,000,000,000
BASE
Det aktuella börsvärdet för IdleTradeX är --, med en 24h-handelsvolym på $ 342.61K. Det cirkulerande utbudet av IDLETRADEX är --, med ett totalt utbud på 50000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 313.35K.
IdleTradeX Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000006057
lägsta under 24-timmar
$ 0.000010325
högsta under 24-timmar
$ 0.000006057
$ 0.000010325
-1.91%
-13.68%
-82.69%
-82.69%
IdleTradeX (IDLETRADEX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för IdleTradeX idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00000099319
-13.68%
30 dagar
$ -0.004993733
-99.88%
60 dagar
$ -0.004993733
-99.88%
90 dagar
$ -0.004993733
-99.88%
IdleTradeX Prisförändring idag
Idag registrerade IDLETRADEX en förändring med $ -0.00000099319 (-13.68%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
IdleTradeX 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.004993733 (-99.88%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
IdleTradeX 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades IDLETRADEX med $ -0.004993733(-99.88%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
IdleTradeX 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.004993733 (-99.88%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för IdleTradeX (IDLETRADEX)?
AI-drivna insikter som analyserar IdleTradeX senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar IdleTradeXs priser?
Several key factors influence IdleTradeX (IDLETRADEX) prices:
People want to know IdleTradeX (IDLETRADEX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss, and staying updated on market volatility for risk management purposes.
Prisförutsägelse för IdleTradeX
IdleTradeX (IDLETRADEX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för IDLETRADEX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
IdleTradeX (IDLETRADEX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på IdleTradeX potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som IdleTradeX kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för IDLETRADEX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på IdleTradeX Price Prediction.
Hur man köper och investerar IdleTradeX
Är du redo att komma igång med IdleTradeX? Att köpa IDLETRADEX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper IdleTradeX. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din IdleTradeX (IDLETRADEX) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och IdleTradeX krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med IdleTradeX
Genom att äga IdleTradeX kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa IdleTradeX (IDLETRADEX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
IdleTradeX is a decentralized marketplace for idle goods, combining NFT authentication, real-world asset (RWA) tokenization, and on-chain settlement. It ensures second-hand items are traded with verified authenticity, transparency, and sustainable incentives.
IdleTradeX Resurs
För en mer djupgående förståelse av IdleTradeX kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 IdleTradeX att vara värd år 2030?
Om IdleTradeX skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella IdleTradeX-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar IdleTradeX idag?
Priset för IdleTradeX är idag $ 0.000006267. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är IdleTradeX fortfarande en bra investering?
IdleTradeX förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i IDLETRADEX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för IdleTradeX?
IdleTradeX till ett värde av $ 342.61K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på IdleTradeX?
Livepriset för IDLETRADEX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för IdleTradeX i den valuta du föredrar, besök IDLETRADEX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för IdleTradeX?
Priset på IDLETRADEX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för IDLETRADEX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret IDLETRADEX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om IdleTradeXs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer IdleTradeX-priset att stiga i år?
IdleTradeX priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för IdleTradeX (IDLETRADEX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:39:33 (UTC+8)
