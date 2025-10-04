Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ICB Network(ICBX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många ICBX-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet ICBX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i ICB Network (ICBX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper ICBX Är du intresserad av att lägga till ICB Network(ICBX) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa ICBX, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper ICBX på MEXC nu!

ICB Network (ICBX) Prishistorik Att analysera prishistoriken för ICBX hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för ICBX nu!