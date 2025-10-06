BörsDEX+
Livepriset för iShares Gold Trust idag är 75.17 USD.IAUON börsvärdet är 8,983,557.485616298 USD. Följ prisuppdateringar för IAUON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för iShares Gold Trust idag är 75.17 USD.IAUON börsvärdet är 8,983,557.485616298 USD. Följ prisuppdateringar för IAUON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om IAUON

IAUON prisinformation

Vad är IAUON

IAUON officiell webbplats

IAUON tokenomics

IAUON Prisförutsägelse

IAUON historik

IAUON Köpguide

iShares Gold Trust Logotyp

iShares Gold Trust-kurs(IAUON)

1 IAUON-till-USD pris i realtid:

$75.1
+0.07%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:44:41 (UTC+8)

iShares Gold Trust Pris idag

Livepriset för iShares Gold Trust (IAUON) idag är $ 75.17, med en förändring på 0.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IAUON till USD är$ 75.17 per IAUON.

iShares Gold Trust rankas för närvarande nr.1166 enligt marknadsvärde på $ 8.98M, med ett cirkulerande utbud på 119.51K IAUON. Under de senaste 24 timmarna handlades IAUON mellan $ 74.91 (lägsta) och $ 75.61 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 82.53676920433921, medan det lägsta priset någonsin var $ 66.2823140111318.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IAUON med +0.02% under den senaste timmen och -1.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.93K.

iShares Gold Trust (IAUON) Marknadsinformation

No.1166

$ 8.98M
$ 55.93K
$ 8.98M
119.51K
119,509.8774194
ETH

Det aktuella börsvärdet för iShares Gold Trust är $ 8.98M, med en 24h-handelsvolym på $ 55.93K. Det cirkulerande utbudet av IAUON är 119.51K, med ett totalt utbud på 119509.8774194. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.98M.

iShares Gold Trust Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 74.91
lägsta under 24-timmar
$ 75.61
högsta under 24-timmar

$ 74.91
$ 75.61
$ 82.53676920433921
$ 66.2823140111318
+0.02%

+0.07%

-1.20%

-1.20%

iShares Gold Trust (IAUON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för iShares Gold Trust idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0525+0.07%
30 dagar$ +0.25+0.33%
60 dagar$ +6.57+9.57%
90 dagar$ +25.17+50.34%
iShares Gold Trust Prisförändring idag

Idag registrerade IAUON en förändring med $ +0.0525 (+0.07%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

iShares Gold Trust 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.25 (+0.33%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

iShares Gold Trust 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades IAUON med $ +6.57(+9.57%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

iShares Gold Trust 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +25.17 (+50.34%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för iShares Gold Trust (IAUON)?

Kolla in sidan iShares Gold Trust Prishistorik nu.

AI-analys för iShares Gold Trust

AI-drivna insikter som analyserar iShares Gold Trust senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar iShares Gold Trusts priser?

Several key factors influence iShares Gold Trust (IAU) prices:

1. Gold spot prices - IAU directly tracks physical gold value
2. US dollar strength - Inverse relationship with gold prices
3. Inflation expectations - Higher inflation increases gold demand
4. Interest rates - Lower rates make gold more attractive
5. Economic uncertainty - Gold serves as safe haven asset
6. Central bank policies - Monetary easing supports gold
7. Geopolitical tensions - Crisis drives investors to gold
8. Supply/demand dynamics - Mining output and jewelry demand
9. Market sentiment - Risk-on/risk-off investor behavior

Varför vill folk veta iShares Gold Trusts pris idag?

People want to know iShares Gold Trust (IAU) price today because gold serves as a hedge against inflation and market volatility. Investors track IAU to diversify portfolios, assess safe-haven demand during economic uncertainty, and make trading decisions. Daily price movements help evaluate investment performance and timing for buying or selling positions in this popular gold ETF.

Prisförutsägelse för iShares Gold Trust

iShares Gold Trust (IAUON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för IAUON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
iShares Gold Trust (IAUON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på iShares Gold Trust potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som iShares Gold Trust kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för IAUON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på iShares Gold Trust Price Prediction.

Om iShares Gold Trust

IAUON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on efficiency and security. The asset employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the blockchain, ensuring that all transactions are transparent and immutable. IAUON's supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions. The asset is typically used in the context of decentralized finance, where it can be used for various purposes such as payments, lending, and asset management. It is part of a broader ecosystem of cryptocurrencies and blockchain technologies, each with its own unique features and uses.

Hur man köper och investerar iShares Gold Trust

Är du redo att komma igång med iShares Gold Trust? Att köpa IAUON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper iShares Gold Trust. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din iShares Gold Trust (IAUON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 119.51K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och iShares Gold Trust krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper iShares Gold Trust (IAUON) Guide

Vad kan du göra med iShares Gold Trust

Genom att äga iShares Gold Trust kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa iShares Gold Trust (IAUON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

iShares Gold Trust Resurs

För en mer djupgående förståelse av iShares Gold Trust kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell iShares Gold Trust webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om iShares Gold Trust

Hur mycket kommer 1 iShares Gold Trust att vara värd år 2030?
Om iShares Gold Trust skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella iShares Gold Trust-priser och förväntad avkastning.
iShares Gold Trust (IAUON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om iShares Gold Trust

IAUON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på IAUON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av IAUON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla iShares Gold Trust (IAUON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se iShares Gold Trust-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
IAUON/USDT
$75.1
-0.02%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för IAUON-till-USD

Belopp

IAUON
IAUON
USD
USD

1 IAUON = 75.17 USD