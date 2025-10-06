iShares Gold Trust Pris idag

Livepriset för iShares Gold Trust (IAUON) idag är $ 75.17, med en förändring på 0.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IAUON till USD är$ 75.17 per IAUON.

iShares Gold Trust rankas för närvarande nr.1166 enligt marknadsvärde på $ 8.98M, med ett cirkulerande utbud på 119.51K IAUON. Under de senaste 24 timmarna handlades IAUON mellan $ 74.91 (lägsta) och $ 75.61 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 82.53676920433921, medan det lägsta priset någonsin var $ 66.2823140111318.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IAUON med +0.02% under den senaste timmen och -1.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.93K.

iShares Gold Trust (IAUON) Marknadsinformation

Rank No.1166 Marknadsvärde $ 8.98M$ 8.98M $ 8.98M Volym (24H) $ 55.93K$ 55.93K $ 55.93K Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.98M$ 8.98M $ 8.98M Cirkulationsutbud 119.51K 119.51K 119.51K Totalt utbud 119,509.8774194 119,509.8774194 119,509.8774194 Offentlig blockkedja ETH

