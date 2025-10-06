Hybrid Pris idag

Livepriset för Hybrid (HYB) idag är $ 0.0001125, med en förändring på 1.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HYB till USD är$ 0.0001125 per HYB.

Hybrid rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- HYB. Under de senaste 24 timmarna handlades HYB mellan $ 0.0000928 (lägsta) och $ 0.0001128 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HYB med +0.62% under den senaste timmen och -28.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.89K.

Hybrid (HYB) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 54.89K$ 54.89K $ 54.89K Marknadsvärde efter full utspädning $ 112.50K$ 112.50K $ 112.50K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för Hybrid är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.89K. Det cirkulerande utbudet av HYB är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 112.50K.