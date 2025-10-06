Livepriset för Hybrid idag är 0.0001125 USD.HYB börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för HYB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Hybrid idag är 0.0001125 USD.HYB börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för HYB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Hybrid (HYB) idag är $ 0.0001125, med en förändring på 1.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HYB till USD är$ 0.0001125 per HYB.
Hybrid rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- HYB. Under de senaste 24 timmarna handlades HYB mellan $ 0.0000928 (lägsta) och $ 0.0001128 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig HYB med +0.62% under den senaste timmen och -28.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.89K.
Hybrid (HYB) Marknadsinformation
$ 54.89K
$ 112.50K
1,000,000,000
BASE
Det aktuella börsvärdet för Hybrid är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.89K. Det cirkulerande utbudet av HYB är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 112.50K.
Hybrid Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000928
lägsta under 24-timmar
$ 0.0001128
högsta under 24-timmar
$ 0.0000928
$ 0.0001128
+0.62%
+1.25%
-28.53%
-28.53%
Hybrid (HYB) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Hybrid idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000001391
+1.25%
30 dagar
$ -0.0000893
-44.26%
60 dagar
$ -0.0017955
-94.11%
90 dagar
$ -0.0026945
-96.00%
Hybrid Prisförändring idag
Idag registrerade HYB en förändring med $ +0.000001391 (+1.25%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Hybrid 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000893 (-44.26%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Hybrid 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades HYB med $ -0.0017955(-94.11%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Hybrid 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0026945 (-96.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Hybrid (HYB)?
AI-drivna insikter som analyserar Hybrid senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Hybrids priser?
Several key factors influence Hybrid (HYB) cryptocurrency prices:
Technology Updates: Platform developments, upgrades, and new features can drive price appreciation or decline.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception and value.
Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create price volatility.
Competition: Performance of similar hybrid or DeFi projects affects HYB's market position.
Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.
Varför vill folk veta Hybrids pris idag?
People want to know Hybrid (HYB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.
Prisförutsägelse för Hybrid
Hybrid (HYB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HYB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Hybrid (HYB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Hybrid potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Hybrid kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för HYB prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Hybrid Price Prediction.
Om Hybrid
Hybrid Block (HYB) is a cryptocurrency that operates on a hybrid blockchain technology. The primary purpose of HYB is to simplify the process of buying, selling, and trading cryptocurrencies for both new and experienced users. It utilizes a three-part ecosystem consisting of Hybrid Central, Hybrid Exchange, and Hybrid Terminal to provide a comprehensive trading solution. The platform aims to bridge the gap between the East and West through language localization, customer service, and user-friendly interfaces. The HYB token serves as the native currency within this ecosystem, used for transaction fees and access to premium services. The supply and issuance model of HYB is based on a fixed total supply with no further issuance.
Hur man köper och investerar Hybrid
Är du redo att komma igång med Hybrid? Att köpa HYB går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Hybrid. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Hybrid (HYB) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Hybrid krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Hybrid
Genom att äga Hybrid kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Hybrid (HYB) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om Hybrid skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Hybrid-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Hybrid idag?
Priset för Hybrid är idag $ 0.0001125. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Hybrid fortfarande en bra investering?
Hybrid förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i HYB, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Hybrid?
Hybrid till ett värde av $ 54.89K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Hybrid?
Livepriset för HYB uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Hybrid i den valuta du föredrar, besök HYB Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Hybrid?
Priset på HYB påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,280.53
+0.55%
ETH
3,401.79
+0.74%
SOL
157.8
+0.71%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
607.79
+18.56%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för HYB på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret HYB/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Hybrids kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Hybrid-priset att stiga i år?
Hybrid priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Hybrid (HYB) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:44:33 (UTC+8)
