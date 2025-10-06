BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Hybrid idag är 0.0001125 USD.HYB börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för HYB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Hybrid idag är 0.0001125 USD.HYB börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för HYB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om HYB

HYB prisinformation

Vad är HYB

HYB whitepaper

HYB officiell webbplats

HYB tokenomics

HYB Prisförutsägelse

HYB historik

HYB Köpguide

HYB-till-fiat valutaomvandlare

HYB spot

HYB USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Hybrid Logotyp

Hybrid-kurs(HYB)

1 HYB-till-USD pris i realtid:

$0.0001127
$0.0001127$0.0001127
+1.25%1D
USD
Hybrid (HYB) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:44:33 (UTC+8)

Hybrid Pris idag

Livepriset för Hybrid (HYB) idag är $ 0.0001125, med en förändring på 1.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HYB till USD är$ 0.0001125 per HYB.

Hybrid rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- HYB. Under de senaste 24 timmarna handlades HYB mellan $ 0.0000928 (lägsta) och $ 0.0001128 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HYB med +0.62% under den senaste timmen och -28.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.89K.

Hybrid (HYB) Marknadsinformation

--
----

$ 54.89K
$ 54.89K$ 54.89K

$ 112.50K
$ 112.50K$ 112.50K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Det aktuella börsvärdet för Hybrid är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.89K. Det cirkulerande utbudet av HYB är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 112.50K.

Hybrid Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000928
$ 0.0000928$ 0.0000928
lägsta under 24-timmar
$ 0.0001128
$ 0.0001128$ 0.0001128
högsta under 24-timmar

$ 0.0000928
$ 0.0000928$ 0.0000928

$ 0.0001128
$ 0.0001128$ 0.0001128

--
----

--
----

+0.62%

+1.25%

-28.53%

-28.53%

Hybrid (HYB) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Hybrid idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000001391+1.25%
30 dagar$ -0.0000893-44.26%
60 dagar$ -0.0017955-94.11%
90 dagar$ -0.0026945-96.00%
Hybrid Prisförändring idag

Idag registrerade HYB en förändring med $ +0.000001391 (+1.25%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Hybrid 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000893 (-44.26%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Hybrid 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades HYB med $ -0.0017955(-94.11%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Hybrid 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0026945 (-96.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Hybrid (HYB)?

Kolla in sidan Hybrid Prishistorik nu.

AI-analys för Hybrid

AI-drivna insikter som analyserar Hybrid senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Hybrids priser?

Several key factors influence Hybrid (HYB) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact HYB pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, upgrades, and new features can drive price appreciation or decline.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception and value.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create price volatility.

Competition: Performance of similar hybrid or DeFi projects affects HYB's market position.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Varför vill folk veta Hybrids pris idag?

People want to know Hybrid (HYB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.

Prisförutsägelse för Hybrid

Hybrid (HYB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HYB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Hybrid (HYB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Hybrid potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Hybrid kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för HYB prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Hybrid Price Prediction.

Om Hybrid

Hybrid Block (HYB) is a cryptocurrency that operates on a hybrid blockchain technology. The primary purpose of HYB is to simplify the process of buying, selling, and trading cryptocurrencies for both new and experienced users. It utilizes a three-part ecosystem consisting of Hybrid Central, Hybrid Exchange, and Hybrid Terminal to provide a comprehensive trading solution. The platform aims to bridge the gap between the East and West through language localization, customer service, and user-friendly interfaces. The HYB token serves as the native currency within this ecosystem, used for transaction fees and access to premium services. The supply and issuance model of HYB is based on a fixed total supply with no further issuance.

Hur man köper och investerar Hybrid

Är du redo att komma igång med Hybrid? Att köpa HYB går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Hybrid. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Hybrid (HYB) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Hybrid krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Hybrid (HYB) Guide

Vad kan du göra med Hybrid

Genom att äga Hybrid kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Hybrid (HYB) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Hybrid (HYB)

Modular ecosystem for AI, data, and onchain automation.

Hybrid Resurs

För en mer djupgående förståelse av Hybrid kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Hybrid webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Hybrid

Hur mycket kommer 1 Hybrid att vara värd år 2030?
Om Hybrid skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Hybrid-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:44:33 (UTC+8)

Hybrid (HYB) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Hybrid

HYB USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på HYB med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av HYB med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Hybrid (HYB) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Hybrid-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
HYB/USDT
$0.0001127
$0.0001127$0.0001127
+2.08%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2991
$0.2991$0.2991

+49.55%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2430
$0.2430$0.2430

+386.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0019400
$0.0019400$0.0019400

+177.14%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012691
$0.000012691$0.000012691

+153.82%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001945
$0.000000001945$0.000000001945

+75.06%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003172
$0.00003172$0.00003172

+61.01%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för HYB-till-USD

Belopp

HYB
HYB
USD
USD

1 HYB = 0.0001125 USD