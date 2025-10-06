BörsDEX+
Livepriset för HUMP AI idag är 0.000029 USD.HUMP börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för HUMP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för HUMP AI idag är 0.000029 USD.HUMP börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för HUMP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

HUMP AI Logotyp

HUMP AI-kurs(HUMP)

1 HUMP-till-USD pris i realtid:

$0.000029
-23.68%1D
USD
HUMP AI (HUMP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:24:38 (UTC+8)

HUMP AI Pris idag

Livepriset för HUMP AI (HUMP) idag är $ 0.000029, med en förändring på 23.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HUMP till USD är$ 0.000029 per HUMP.

HUMP AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- HUMP. Under de senaste 24 timmarna handlades HUMP mellan $ 0.000021 (lägsta) och $ 0.000049 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HUMP med 0.00% under den senaste timmen och -14.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 189.04K.

HUMP AI (HUMP) Marknadsinformation

$ 189.04K
$ 145.00K
5,000,000,000
BSC

Det aktuella börsvärdet för HUMP AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 189.04K. Det cirkulerande utbudet av HUMP är --, med ett totalt utbud på 5000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 145.00K.

HUMP AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000021
lägsta under 24-timmar
$ 0.000049
högsta under 24-timmar

$ 0.000021
$ 0.000049
--
--
0.00%

-23.68%

-14.71%

-14.71%

HUMP AI (HUMP) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för HUMP AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000009-23.68%
30 dagar$ +0.000003+11.53%
60 dagar$ -0.024971-99.89%
90 dagar$ -0.024971-99.89%
HUMP AI Prisförändring idag

Idag registrerade HUMP en förändring med $ -0.000009 (-23.68%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

HUMP AI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.000003 (+11.53%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

HUMP AI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades HUMP med $ -0.024971(-99.89%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

HUMP AI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.024971 (-99.89%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för HUMP AI (HUMP)?

Kolla in sidan HUMP AI Prishistorik nu.

AI-analys för HUMP AI

AI-drivna insikter som analyserar HUMP AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar HUMP AIs priser?

HUMP AI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact HUMP prices.

Trading Volume: Higher trading activity typically leads to increased price volatility and potential growth.

AI Sector Performance: As an AI-related token, HUMP correlates with artificial intelligence market developments and adoption.

Token Utility: Real-world use cases and platform functionality drive demand.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events affect scarcity.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations impact all tokens including HUMP.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence short-term price movements.

Community Growth: Active user base and social media engagement support price stability.

Competitive Landscape: Performance relative to other AI tokens affects market positioning.

Varför vill folk veta HUMP AIs pris idag?

People want to know HUMP AI (HUMP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on market movements.

Prisförutsägelse för HUMP AI

HUMP AI (HUMP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HUMP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
HUMP AI (HUMP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på HUMP AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som HUMP AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för HUMP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på HUMP AI Price Prediction.

Om HUMP AI

Humpback Finance (HUMP) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Binance Smart Chain (BSC). It is designed to provide a range of DeFi services such as yield farming, staking, and liquidity provision, with a focus on sustainable and equitable tokenomics. The token's supply model includes a deflationary mechanism, where a portion of each transaction is burned, reducing the overall supply over time. This is intended to create a balance between supply and demand, contributing to the token's stability. HUMP is typically used within its native ecosystem for transactions, earning rewards, and participating in the platform's governance through voting rights.

Hur man köper och investerar HUMP AI

Är du redo att komma igång med HUMP AI? Att köpa HUMP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper HUMP AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din HUMP AI (HUMP) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och HUMP AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper HUMP AI (HUMP) Guide

Vad kan du göra med HUMP AI

Genom att äga HUMP AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa HUMP AI (HUMP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är HUMP AI (HUMP)

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

HUMP AI Resurs

För en mer djupgående förståelse av HUMP AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell HUMP AI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om HUMP AI

Hur mycket kommer 1 HUMP AI att vara värd år 2030?
Om HUMP AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella HUMP AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:24:38 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

