HUMP AI Pris idag

Livepriset för HUMP AI (HUMP) idag är $ 0.000029, med en förändring på 23.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HUMP till USD är$ 0.000029 per HUMP.

HUMP AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- HUMP. Under de senaste 24 timmarna handlades HUMP mellan $ 0.000021 (lägsta) och $ 0.000049 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HUMP med 0.00% under den senaste timmen och -14.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 189.04K.

HUMP AI (HUMP) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 189.04K$ 189.04K $ 189.04K Marknadsvärde efter full utspädning $ 145.00K$ 145.00K $ 145.00K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för HUMP AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 189.04K. Det cirkulerande utbudet av HUMP är --, med ett totalt utbud på 5000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 145.00K.