Livepriset för HUMP AI (HUMP) idag är $ 0.000029, med en förändring på 23.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HUMP till USD är$ 0.000029 per HUMP.
HUMP AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- HUMP. Under de senaste 24 timmarna handlades HUMP mellan $ 0.000021 (lägsta) och $ 0.000049 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig HUMP med 0.00% under den senaste timmen och -14.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 189.04K.
HUMP AI (HUMP) Marknadsinformation
$ 189.04K
$ 189.04K$ 189.04K
$ 145.00K
$ 145.00K$ 145.00K
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för HUMP AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 189.04K. Det cirkulerande utbudet av HUMP är --, med ett totalt utbud på 5000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 145.00K.
HUMP AI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
0.00%
-23.68%
-14.71%
-14.71%
HUMP AI (HUMP) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för HUMP AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000009
-23.68%
30 dagar
$ +0.000003
+11.53%
60 dagar
$ -0.024971
-99.89%
90 dagar
$ -0.024971
-99.89%
HUMP AI Prisförändring idag
Idag registrerade HUMP en förändring med $ -0.000009 (-23.68%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
HUMP AI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.000003 (+11.53%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
HUMP AI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades HUMP med $ -0.024971(-99.89%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
HUMP AI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.024971 (-99.89%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för HUMP AI (HUMP)?
AI-drivna insikter som analyserar HUMP AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar HUMP AIs priser?
HUMP AI token prices are influenced by several key factors:
Community Growth: Active user base and social media engagement support price stability.
Competitive Landscape: Performance relative to other AI tokens affects market positioning.
Varför vill folk veta HUMP AIs pris idag?
People want to know HUMP AI (HUMP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on market movements.
Prisförutsägelse för HUMP AI
HUMP AI (HUMP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HUMP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
HUMP AI (HUMP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på HUMP AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som HUMP AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för HUMP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på HUMP AI Price Prediction.
Om HUMP AI
Humpback Finance (HUMP) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Binance Smart Chain (BSC). It is designed to provide a range of DeFi services such as yield farming, staking, and liquidity provision, with a focus on sustainable and equitable tokenomics. The token's supply model includes a deflationary mechanism, where a portion of each transaction is burned, reducing the overall supply over time. This is intended to create a balance between supply and demand, contributing to the token's stability. HUMP is typically used within its native ecosystem for transactions, earning rewards, and participating in the platform's governance through voting rights.
Hur man köper och investerar HUMP AI
Är du redo att komma igång med HUMP AI? Att köpa HUMP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper HUMP AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din HUMP AI (HUMP) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och HUMP AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med HUMP AI
Genom att äga HUMP AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa HUMP AI (HUMP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.
HUMP AI Resurs
För en mer djupgående förståelse av HUMP AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 HUMP AI att vara värd år 2030?
Om HUMP AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella HUMP AI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar HUMP AI idag?
Priset för HUMP AI är idag $ 0.000029. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är HUMP AI fortfarande en bra investering?
HUMP AI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i HUMP, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för HUMP AI?
HUMP AI till ett värde av $ 189.04K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på HUMP AI?
Livepriset för HUMP uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för HUMP AI i den valuta du föredrar, besök HUMP Pris för mer information.
Vad påverkar priset för HUMP AI?
Priset på HUMP påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för HUMP på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret HUMP/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om HUMP AIs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer HUMP AI-priset att stiga i år?
HUMP AI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för HUMP AI (HUMP) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:24:38 (UTC+8)
