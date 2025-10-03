Holo Token (HOT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Holo Token(HOT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:08:24 (UTC+8)
USD

Holo Token (HOT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Holo Token(HOT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 159.16M
$ 159.16M
Totalt utbud:
$ 177.62B
$ 177.62B
Cirkulerande utbud
$ 175.04B
$ 175.04B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 161.51M
$ 161.51M
Högsta någonsin:
$ 0.0315376
$ 0.0315376
Lägsta någonsin:
$ 0.000218929983954
$ 0.000218929983954
Aktuellt pris:
$ 0.0009093
$ 0.0009093

Holo Token (HOT) Information

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Officiell webbplats:
https://holochain.org/
Whitepaper:
https://holo.host/whitepapers/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2

Holo Token (HOT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Holo Token (HOT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet HOT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många HOT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår HOT:s tokenomics, utforska HOT-tokens pris i realtid!

Hur man köper HOT

Är du intresserad av att lägga till Holo Token(HOT) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa HOT, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Holo Token (HOT) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för HOT hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för HOT

Vill du veta vart HOT kan vara på väg? På HOT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

