HAI (HAI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om HAI(HAI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:19:03 (UTC+8)
USD

HAI (HAI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för HAI(HAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 6.05M
Totalt utbud:
$ 958.34M
Cirkulerande utbud
$ 833.34M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 7.26M
Högsta någonsin:
$ 0.4813
Lägsta någonsin:
$ 0.000048907555818186
Aktuellt pris:
$ 0.007256
HAI (HAI) Information

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

Officiell webbplats:
https://hacken.ai
Whitepaper:
https://hacken.ai/tokenomics.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14

HAI (HAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i HAI (HAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet HAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många HAI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår HAI:s tokenomics, utforska HAI-tokens pris i realtid!

Hur man köper HAI

Är du intresserad av att lägga till HAI(HAI) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa HAI, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

HAI (HAI) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för HAI hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för HAI

Vill du veta vart HAI kan vara på väg? På HAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

