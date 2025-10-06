BörsDEX+
Livepriset för GoChapaa idag är 0.00003286 USD.GXP börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för GXP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

GoChapaa-kurs(GXP)

$0.00003286
+0.79%1D
GoChapaa (GXP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:37 (UTC+8)

GoChapaa Pris idag

Livepriset för GoChapaa (GXP) idag är $ 0.00003286, med en förändring på 0.79% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GXP till USD är$ 0.00003286 per GXP.

GoChapaa rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- GXP. Under de senaste 24 timmarna handlades GXP mellan $ 0.00003069 (lägsta) och $ 0.000034 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GXP med -0.16% under den senaste timmen och -36.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.29K.

GoChapaa (GXP) Marknadsinformation

$ 70.29K
$ 69.01K
2,100,000,000
BASE

Det aktuella börsvärdet för GoChapaa är --, med en 24h-handelsvolym på $ 70.29K. Det cirkulerande utbudet av GXP är --, med ett totalt utbud på 2100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 69.01K.

GoChapaa Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

-0.16%

+0.79%

-36.04%

-36.04%

GoChapaa (GXP) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för GoChapaa idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000002576+0.79%
30 dagar$ -0.00028984-89.82%
60 dagar$ -0.00896714-99.64%
90 dagar$ -0.00896714-99.64%
GoChapaa Prisförändring idag

Idag registrerade GXP en förändring med $ +0.0000002576 (+0.79%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

GoChapaa 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00028984 (-89.82%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

GoChapaa 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GXP med $ -0.00896714(-99.64%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

GoChapaa 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00896714 (-99.64%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för GoChapaa (GXP)?

Kolla in sidan GoChapaa Prishistorik nu.

AI-analys för GoChapaa

AI-drivna insikter som analyserar GoChapaa senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar GoChapaas priser?

GoChapaa (GXP) prices are influenced by several key factors:

Supply and demand dynamics drive core price movements. Market sentiment and investor confidence significantly impact trading volume and price volatility. Adoption rates and real-world utility of the GXP token affect long-term value.

Varför vill folk veta GoChapaas pris idag?

People want to know GoChapaa (GXP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and assessing market trends. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on volatility in the cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för GoChapaa

GoChapaa (GXP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GXP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
GoChapaa (GXP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på GoChapaa potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om GoChapaa

GXP is a cryptocurrency asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging the principles of cryptography to ensure secure and efficient operations. The asset utilizes a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. GXP's supply and issuance model is predetermined, with a fixed total supply, providing a level of predictability for its users. The asset is typically used within its native ecosystem for various transactions, including but not limited to, payments, rewards, and fees. GXP's role in the broader cryptocurrency market is to provide a secure, scalable, and efficient medium of exchange and store of value.

Hur man köper och investerar GoChapaa

Är du redo att komma igång med GoChapaa? Att köpa GXP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper GoChapaa. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din GoChapaa (GXP) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och GoChapaa krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper GoChapaa (GXP) Guide

Vad kan du göra med GoChapaa

Genom att äga GoChapaa kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är GoChapaa (GXP)

The GoChapaa Coin ($GC) is a utility token powering the GoChapaa exchange, designed to enable seamless cross-border payments, instant payouts, zero-fee local transactions, and competitive interest earnings—driving the future of finance in Africa through AI and blockchain innovation.

GoChapaa Resurs

För en mer djupgående förståelse av GoChapaa kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell GoChapaa webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om GoChapaa

Hur mycket kommer 1 GoChapaa att vara värd år 2030?
Om GoChapaa skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella GoChapaa-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:37 (UTC+8)

GoChapaa (GXP) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

