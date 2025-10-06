GoChapaa Pris idag

Livepriset för GoChapaa (GXP) idag är $ 0.00003286, med en förändring på 0.79% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GXP till USD är$ 0.00003286 per GXP.

GoChapaa rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- GXP. Under de senaste 24 timmarna handlades GXP mellan $ 0.00003069 (lägsta) och $ 0.000034 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GXP med -0.16% under den senaste timmen och -36.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.29K.

GoChapaa (GXP) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 70.29K$ 70.29K $ 70.29K Marknadsvärde efter full utspädning $ 69.01K$ 69.01K $ 69.01K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för GoChapaa är --, med en 24h-handelsvolym på $ 70.29K. Det cirkulerande utbudet av GXP är --, med ett totalt utbud på 2100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 69.01K.