Xeno Governance (GXE) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Xeno Governance(GXE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Xeno Governance (GXE) Information
Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.
Xeno Governance (GXE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Xeno Governance (GXE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet GXE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många GXE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår GXE:s tokenomics, utforska GXE-tokens pris i realtid!
Xeno Governance (GXE) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för GXE hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för GXE
Vill du veta vart GXE kan vara på väg? På GXE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn
