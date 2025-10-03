GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomics
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för GRAM Ecosystem(GRAMPUS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Information
GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i GRAM Ecosystem (GRAMPUS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet GRAMPUS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många GRAMPUS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår GRAMPUS:s tokenomics, utforska GRAMPUS-tokens pris i realtid!
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för GRAMPUS hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för GRAMPUS
Vill du veta vart GRAMPUS kan vara på väg? På GRAMPUS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
