Camelot Token (GRAIL) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Camelot Token(GRAIL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:59:26 (UTC+8)
Camelot Token (GRAIL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Camelot Token(GRAIL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
Totalt utbud:
$ 73.51K
Cirkulerande utbud
$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 22.46M
Högsta någonsin:
$ 4,700
Lägsta någonsin:
$ 184.24900021448872
Aktuellt pris:
$ 305.59
Camelot Token (GRAIL) Information

Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.

Officiell webbplats:
https://camelot.exchange/
Whitepaper:
https://docs.camelot.exchange/
Blockkedjeutforskare:
https://arbiscan.io/token/0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8

Camelot Token (GRAIL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Camelot Token (GRAIL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GRAIL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GRAIL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GRAIL:s tokenomics, utforska GRAIL-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn