Livepriset för GPTON idag är 0.01601 USD.GPTON börsvärdet är 16,009,998.92733 USD. Följ prisuppdateringar för GPTON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.01601
+0.88%1D
GPTON (GPTON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:23:10 (UTC+8)

GPTON Pris idag

Livepriset för GPTON (GPTON) idag är $ 0.01601, med en förändring på 0.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GPTON till USD är$ 0.01601 per GPTON.

GPTON rankas för närvarande nr.4053 enligt marknadsvärde på $ 16.01M, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M GPTON. Under de senaste 24 timmarna handlades GPTON mellan $ 0.01576 (lägsta) och $ 0.01668 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04540726520022076, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.024354338596202823.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GPTON med -0.19% under den senaste timmen och -19.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 92.92K.

GPTON (GPTON) Marknadsinformation

No.4053

$ 16.01M
$ 92.92K
$ 16.01M
1000.00M
999,999,933
999,999,933
100.00%

2025-07-19 00:00:00

$ 0.00099
TONCOIN

Det aktuella börsvärdet för GPTON är $ 16.01M, med en 24h-handelsvolym på $ 92.92K. Det cirkulerande utbudet av GPTON är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999999933. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.01M.

GPTON Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01576
lägsta under 24-timmar
$ 0.01668
högsta under 24-timmar

$ 0.01576
$ 0.01668
$ 0.04540726520022076
$ 0.024354338596202823
-0.19%

+0.88%

-19.87%

-19.87%

GPTON (GPTON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för GPTON idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0001397+0.88%
30 dagar$ -0.01351-45.77%
60 dagar$ -0.02158-57.41%
90 dagar$ -0.00299-15.74%
GPTON Prisförändring idag

Idag registrerade GPTON en förändring med $ +0.0001397 (+0.88%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

GPTON 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01351 (-45.77%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

GPTON 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GPTON med $ -0.02158(-57.41%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

GPTON 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00299 (-15.74%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för GPTON (GPTON)?

Kolla in sidan GPTON Prishistorik nu.

AI-analys för GPTON

AI-drivna insikter som analyserar GPTON senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar GPTONs priser?

GPTON price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact GPTON's value.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Technology Updates: Development progress, upgrades, and roadmap milestones influence investor perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Competition: Performance relative to similar AI/crypto projects affects positioning.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity, and whale movements impact price stability.

Varför vill folk veta GPTONs pris idag?

People want to know GPTON price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps investors evaluate profit/loss, plan entries/exits, and stay updated on volatility for strategic positioning.

Prisförutsägelse för GPTON

GPTON (GPTON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GPTON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
GPTON (GPTON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på GPTON potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som GPTON kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GPTON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på GPTON Price Prediction.

Om GPTON

GPTON is a digital asset that operates within the realm of cryptocurrency. It is designed to facilitate transactions and provide a decentralized platform for the exchange of value. The primary role of GPTON is to serve as a medium of exchange, enabling users to conduct transactions swiftly and securely. The asset employs a consensus mechanism and blockchain technology to maintain its integrity and security, ensuring that all transactions are transparent and immutable. GPTON's issuance model is based on a predefined schedule, which contributes to its predictable supply. The asset is typically used in various digital ecosystems, providing a versatile tool for a range of online transactions.

Hur man köper och investerar GPTON

Är du redo att komma igång med GPTON? Att köpa GPTON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper GPTON. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din GPTON (GPTON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 1000.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och GPTON krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper GPTON (GPTON) Guide

Vad kan du göra med GPTON

Genom att äga GPTON kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa GPTON (GPTON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är GPTON (GPTON)

AI Messenger with P2P Gaming platform on TON, users can extend token to play games P2P + as payment system for AI in messenger.

GPTON Resurs

För en mer djupgående förståelse av GPTON kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell GPTON webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om GPTON

Hur mycket kommer 1 GPTON att vara värd år 2030?
Om GPTON skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella GPTON-priser och förväntad avkastning.
GPTON (GPTON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Utforska mer om GPTON

GPTON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på GPTON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av GPTON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla GPTON (GPTON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se GPTON-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
GPTON/USDT
$0.01601
+0.88%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för GPTON-till-USD

Belopp

1 GPTON = 0.01601 USD