GPTON Pris idag

Livepriset för GPTON (GPTON) idag är $ 0.01601, med en förändring på 0.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GPTON till USD är$ 0.01601 per GPTON.

GPTON rankas för närvarande nr.4053 enligt marknadsvärde på $ 16.01M, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M GPTON. Under de senaste 24 timmarna handlades GPTON mellan $ 0.01576 (lägsta) och $ 0.01668 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04540726520022076, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.024354338596202823.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GPTON med -0.19% under den senaste timmen och -19.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 92.92K.

GPTON (GPTON) Marknadsinformation

Rank No.4053 Marknadsvärde $ 16.01M$ 16.01M $ 16.01M Volym (24H) $ 92.92K$ 92.92K $ 92.92K Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.01M$ 16.01M $ 16.01M Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Maxutbud 999,999,933 999,999,933 999,999,933 Totalt utbud 999,999,933 999,999,933 999,999,933 Cirkulationshastighet 100.00% Utgivningsdatum 2025-07-19 00:00:00 Emissionspris $ 0.00099$ 0.00099 $ 0.00099 Offentlig blockkedja TONCOIN

