Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Alphabet Class A(GOOGLON), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många GOOGLON-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet GOOGLON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Alphabet Class A (GOOGLON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Alphabet Class A (GOOGLON) Prishistorik Att analysera prishistoriken för GOOGLON hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för GOOGLON nu!