Livepriset för Alphabet Class A idag är 276.21 USD.GOOGLON börsvärdet är 3,197,021.6580818274 USD. Följ prisuppdateringar för GOOGLON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om GOOGLON

GOOGLON prisinformation

Vad är GOOGLON

GOOGLON officiell webbplats

GOOGLON tokenomics

GOOGLON Prisförutsägelse

GOOGLON historik

GOOGLON Köpguide

GOOGLON-till-fiat valutaomvandlare

GOOGLON spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Alphabet Class A Logotyp

Alphabet Class A-kurs(GOOGLON)

1 GOOGLON-till-USD pris i realtid:

$276.15
-1.60%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:16 (UTC+8)

Alphabet Class A Pris idag

Livepriset för Alphabet Class A (GOOGLON) idag är $ 276.21, med en förändring på 1.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOOGLON till USD är$ 276.21 per GOOGLON.

Alphabet Class A rankas för närvarande nr.1594 enligt marknadsvärde på $ 3.20M, med ett cirkulerande utbud på 11.57K GOOGLON. Under de senaste 24 timmarna handlades GOOGLON mellan $ 267.15 (lägsta) och $ 317.78 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 299.0048828834799, medan det lägsta priset någonsin var $ 225.81003632470686.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOOGLON med -0.65% under den senaste timmen och +0.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 81.92K.

Alphabet Class A (GOOGLON) Marknadsinformation

No.1594

$ 3.20M
$ 81.92K
$ 3.20M
11.57K
11,574.60503994
ETH

Det aktuella börsvärdet för Alphabet Class A är $ 3.20M, med en 24h-handelsvolym på $ 81.92K. Det cirkulerande utbudet av GOOGLON är 11.57K, med ett totalt utbud på 11574.60503994. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.20M.

Alphabet Class A Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 267.15
lägsta under 24-timmar
$ 317.78
högsta under 24-timmar

$ 267.15
$ 317.78
$ 299.0048828834799
$ 225.81003632470686
-0.65%

-1.60%

+0.40%

+0.40%

Alphabet Class A (GOOGLON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Alphabet Class A idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -4.4902-1.60%
30 dagar$ +34.39+14.22%
60 dagar$ +36.52+15.23%
90 dagar$ +96.21+53.45%
Alphabet Class A Prisförändring idag

Idag registrerade GOOGLON en förändring med $ -4.4902 (-1.60%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Alphabet Class A 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +34.39 (+14.22%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Alphabet Class A 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GOOGLON med $ +36.52(+15.23%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Alphabet Class A 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +96.21 (+53.45%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Alphabet Class A (GOOGLON)?

Kolla in sidan Alphabet Class A Prishistorik nu.

AI-analys för Alphabet Class A

AI-drivna insikter som analyserar Alphabet Class A senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Alphabet Class As priser?

Alphabet Class A (GOOGL) stock prices are influenced by several key factors:

1. Revenue growth from Google Search, YouTube, and Cloud services
2. Digital advertising market trends and competition
3. Regulatory concerns and antitrust investigations
4. AI and technology innovation developments
5. Overall market sentiment and tech sector performance
6. Quarterly earnings results and forward guidance
7. Management decisions and strategic investments

Varför vill folk veta Alphabet Class As pris idag?

People want to know Alphabet Class A (GOOGL) price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. As a major tech stock, GOOGL affects broader market sentiment. Investors monitor daily prices to time entries/exits, assess performance, and make informed financial decisions based on current valuations.

Prisförutsägelse för Alphabet Class A

Alphabet Class A (GOOGLON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GOOGLON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Alphabet Class A (GOOGLON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Alphabet Class A potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Alphabet Class A kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GOOGLON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Alphabet Class A Price Prediction.

Om Alphabet Class A

GOOGLON is a digital crypto asset that operates on a decentralized platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. GOOGLON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. The asset's supply model is capped, meaning there is a finite number of GOOGLON tokens that can ever exist. This crypto asset is typically used in the context of online commerce, where it offers an alternative to traditional payment methods. Its decentralized nature also provides a level of privacy and security that is attractive to many users.

Hur man köper och investerar Alphabet Class A

Är du redo att komma igång med Alphabet Class A? Att köpa GOOGLON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Alphabet Class A. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Alphabet Class A (GOOGLON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 11.57K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Alphabet Class A krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Alphabet Class A (GOOGLON) Guide

Vad kan du göra med Alphabet Class A

Genom att äga Alphabet Class A kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Alphabet Class A (GOOGLON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Alphabet Class A (GOOGLON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Alphabet Class A Resurs

För en mer djupgående förståelse av Alphabet Class A kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Alphabet Class A webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Alphabet Class A

Hur mycket kommer 1 Alphabet Class A att vara värd år 2030?
Om Alphabet Class A skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Alphabet Class A-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:16 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

