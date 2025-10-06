Alphabet Class A Pris idag

Livepriset för Alphabet Class A (GOOGLON) idag är $ 276.21, med en förändring på 1.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOOGLON till USD är$ 276.21 per GOOGLON.

Alphabet Class A rankas för närvarande nr.1594 enligt marknadsvärde på $ 3.20M, med ett cirkulerande utbud på 11.57K GOOGLON. Under de senaste 24 timmarna handlades GOOGLON mellan $ 267.15 (lägsta) och $ 317.78 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 299.0048828834799, medan det lägsta priset någonsin var $ 225.81003632470686.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOOGLON med -0.65% under den senaste timmen och +0.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 81.92K.

Alphabet Class A (GOOGLON) Marknadsinformation

Rank No.1594 Marknadsvärde $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Volym (24H) $ 81.92K$ 81.92K $ 81.92K Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Cirkulationsutbud 11.57K 11.57K 11.57K Totalt utbud 11,574.60503994 11,574.60503994 11,574.60503994 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Alphabet Class A är $ 3.20M, med en 24h-handelsvolym på $ 81.92K. Det cirkulerande utbudet av GOOGLON är 11.57K, med ett totalt utbud på 11574.60503994. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.20M.