THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om THE GAME COMPANY(GMRT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:58:51 (UTC+8)
USD

THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för THE GAME COMPANY(GMRT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 558.81K
$ 558.81K
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 276.50M
$ 276.50M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.02M
$ 2.02M
Högsta någonsin:
$ 0.6
$ 0.6
Lägsta någonsin:
$ 0.00182623345785557
$ 0.00182623345785557
Aktuellt pris:
$ 0.002021
$ 0.002021

THE GAME COMPANY (GMRT) Information

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

Officiell webbplats:
https://thegamecompany.ai/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk
Blockkedjeutforskare:
https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e

THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i THE GAME COMPANY (GMRT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GMRT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GMRT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GMRT:s tokenomics, utforska GMRT-tokens pris i realtid!

Hur man köper GMRT

Är du intresserad av att lägga till THE GAME COMPANY(GMRT) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa GMRT, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

THE GAME COMPANY (GMRT) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för GMRT hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för GMRT

Vill du veta vart GMRT kan vara på väg? På GMRT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

